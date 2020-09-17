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楊丞琳中空撞衫泫雅性感大勝！《Bad Lady》扮火辣惡女帥爆

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記者王蓁蓁 / 台北報導

楊丞琳在全新MV《Bad Lady》一釋出就引發話題，不只打破了她以往的尺度穿上中空裝、高開衩大跳熱舞，讓網友們熱議不斷的，還有MV中的造型，從小丑女、庫依拉到最近超紅Netflix神劇《紙房子》的Tokyo，楊丞琳在MV中演繹6種大眾心中最經典的美麗壞女人，以「Who’s Bed」為主題，過往溫柔情歌形象，成為最美「惡女」！

▲楊丞琳《Bad Lady》造型大解放，穿中空裝大跳熱舞辣翻紛絲。（圖 / 翻攝IG＠rainie77，以下同）

楊丞琳在MV釋出前，就已率先在社群平台上發布一系列超吸睛美照，更釣出超多大咖好友許瑋甯、潘瑋柏等留言驚呼讚嘆，性感度突破以往，其中一件Bra Top和泫雅撞衫，但泫雅是將白色Bra穿在黑色T恤外面，楊丞琳則是單穿，外套敞開加上熱舞，火辣度大勝。

小丑女

▲楊丞琳中空撞衫炫雅！《Bad Lady》造型大解放　扮火辣惡女帥爆 。（圖／記者王蓁蓁攝）

為愛瘋狂的小丑女，瘋癲又美麗，楊丞琳一身彩色蛋糕紗澎裙搭配雙馬尾，超級少女，將臉龐上的痣化成愛心，少了小丑女的邪氣，多了一份俏皮可愛。


《紙房子》Tokyo

▲楊丞琳中空撞衫炫雅！《Bad Lady》造型大解放　扮火辣惡女帥爆 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲楊丞琳中空撞衫炫雅！《Bad Lady》造型大解放　扮火辣惡女帥爆 。（圖／記者王蓁蓁攝）

超火紅的Netflix神劇《紙房子》也是楊丞琳最愛的美劇之一，紅色連身皮衣配上Parda靴子、深色短髮再加上頸鍊，完全就是劇中的Tokyo，楊丞琳也曾說過非常欣賞「Tokyo」帶點危險卻又率性的角色。

▲楊丞琳中空撞衫炫雅！《Bad Lady》造型大解放　扮火辣惡女帥爆 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Parda皮革短靴，約NT$3,9657。（圖 / 翻攝 品牌官網）


《101忠狗》庫伊拉

▲楊丞琳中空撞衫炫雅！《Bad Lady》造型大解放　扮火辣惡女帥爆 。（圖／記者王蓁蓁攝）

楊丞琳以角色經典的黑白配色作為主視覺，中空上衣有復古的公主袖、浮誇的髮飾，帶出庫伊拉貴婦的氛圍，也襯托楊丞琳的小臉更精緻。

▲楊丞琳中空撞衫炫雅！《Bad Lady》造型大解放　扮火辣惡女帥爆 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Marianna Senchina 公主澎袖蝴蝶上衣，約NT$15,154。（圖 / 翻攝 品牌官網）

▲楊丞琳中空撞衫炫雅！《Bad Lady》造型大解放　扮火辣惡女帥爆 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Marine Serre 高腰綢緞蓬裙，約NT$28,849。（圖 / 翻攝 品牌官網）

《追殺比爾》女殺手

▲楊丞琳中空撞衫炫雅！《Bad Lady》造型大解放　扮火辣惡女帥爆 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲楊丞琳中空撞衫炫雅！《Bad Lady》造型大解放　扮火辣惡女帥爆 。（圖／記者王蓁蓁攝）

黃色蓬袖露背禮服加上Alexander McQueen黑色皮革腰帶，以及Rick Owens黑色長靴，再梳上中分油頭，楊丞琳完美展現女殺手的霸氣。

▲楊丞琳中空撞衫炫雅！《Bad Lady》造型大解放　扮火辣惡女帥爆 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Alexander McQueen黑色皮革腰帶，約NT$20,000。（圖 / 翻攝 品牌官網）

▲楊丞琳中空撞衫炫雅！《Bad Lady》造型大解放　扮火辣惡女帥爆 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Rick Owens透明跟黑色長靴，約NT$ 47,656。（圖 / 翻攝品牌官網）


《白雪公主》壞皇后

▲楊丞琳中空撞衫炫雅！《Bad Lady》造型大解放　扮火辣惡女帥爆 。（圖／記者王蓁蓁攝）

楊丞琳一身華麗的藍黑羽毛禮服，超有氣勢，搭上浮誇的黑暗眼妝，致敬《白雪公主》中的壞皇后， MV中手拿黑色蘋果，邪惡又美麗。


古裝皇后

▲楊丞琳中空撞衫炫雅！《Bad Lady》造型大解放　扮火辣惡女帥爆 。（圖／記者王蓁蓁攝）

古裝宮廷劇可說是近年最火熱的話題，一身紅色刺繡禮服襯的楊丞琳雍容華貴，再搭上閃耀、誇張的頭飾，完全就是母儀天下的皇后娘娘。

▲楊丞琳MV造型中超吸睛的Bar Top，早前炫雅也曾穿搭過。

▲楊丞琳中空撞衫炫雅！《Bad Lady》造型大解放　扮火辣惡女帥爆 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲帶貨女王泫雅擅長將前衛穿搭帶入日常。（圖 / 翻攝 IG@hyunah_aa)

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