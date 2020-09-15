陽帆愛女猛虧老爸「他的歌聽膩了」　林柏宏穿HOGAN爬象山無壓力

▲林柏宏與星二代歌手陽帆之女陳妤安（ANGIE）亮相HOGAN秋冬新品發表會 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

藝人林柏宏與星二代歌手陽帆之女陳妤安（ANGIE） 於今（15日）亮相HOGAN 秋冬新品發表會，首次合體的兩人一搭一唱相當默契，面對琳瑯滿目的鞋款，不僅對選鞋都很有一套，陳妤安也為陽帆挑了雙繽紛撞色鞋，更大膽虧老爸：「這雙可以為他的日常生活多一點時尚感。」

▲林柏宏偏好實用性質的鞋款，常常在信義區收工之後就會直接去爬象山 。（圖／品牌提供）

林柏宏出演《怪胎》創下4500萬高票房，今日來到HOGAN 秋冬新品發表會更是駕輕就熟，林柏宏表示，常常在信義區收工之後就會直接去爬象山，因此穿著品牌鞋款可以遊走於正式以及運動場合，正好滿足自己對於買鞋的實用需求，他也補充：「一整天出門其實只要帶一雙HOGAN的鞋就夠了，包覆性很強又輕巧，甚至可以穿去頒獎典禮、收工後健身都很適合。」

▲陳妤安初次亮相時尚場合，猛虧老爸聽不懂自己的英文歌。（圖／品牌提供）

而一旁的星二代歌手陳妤安，初次亮相時尚場合，抑制不住爆料老爸的心，笑稱：「爸爸無時無刻都會放自己的歌，就連五分鐘的路程也不放過，所以我已經聽膩了，但是他第一次聽我歌的時候，一分鐘都沒說話，原來是聽不懂英文。」雖然大爆料老爸糗事，陳妤安仍不忘在店內挑選一雙鞋送給爸爸，並且相當了解陽帆的穿搭風格，「我選擇男生款的Interaction ，平常爸爸穿全黑，但是這雙帶點亮色系，可以給他一點fashion帶到daily life（日常生活）。」

▲HOGAN 秋冬系列以智慧城市（THE SMART CITY）為主題， Interaction、Midi H222 及 Hyperactive NT20,300 起；H383撞色麂皮休閒鞋NT$15,900。（圖／品牌提供）

HOGAN 秋冬系列以智慧城市（THE SMART CITY）為主題，全新 HYPERACTIVE 老爹鞋系列強調輕盈和記憶鞋墊，總體高度 6.2 公分，鞋身以皮革拼接為基底，搭配秋冬豹紋、麂皮、山羊皮細節， 為秋冬注入全新元素。林柏宏穿著H383 系列撞色休閒鞋，橘黑撞色呈現增添視覺效果，陳妤安則以Interaction 森林綠山羊皮女士休閒鞋登場，寬版鞋帶為鞋履增加街頭風，異材質拼接更為點睛之筆。