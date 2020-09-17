使用168、52「輕斷食」沒效反而變胖？你可能犯了4個錯誤

▲近來很紅的間歇性斷食法，執行時要小心4個錯誤別犯。（圖／翻攝IG@midoricoo、@sachi_fujii_official）

編輯／Amanda

「168斷食法」可說是近期最紅的瘦身方法，連許多明星名人都在用，也都有不錯的效果，但為何人家用了變瘦，你執行了一陣子沒瘦卻反而變胖？很有可能是因為你犯了以下4種錯誤，不管你是採用168、186或52輕斷食，進行間歇性斷食法（intermittent fasting）時一定要避免！

1.開食時同時吃碳水和脂肪



以「168斷食法」為例，已經連續16個小時以上沒有進食，這時胰島素和血糖都處於非常敏感的狀態，而碳水化合物又是刺激血糖最劇烈的營養物質，當你在這最敏感的時候吃碳水，血糖會急遽飆升，這時候再吃脂肪，就會變成囤積肥肉的最佳時刻。

開食的時候，可以把碳水和蛋白質一起吃，或是把脂肪和蛋白質一起吃，總之別同時吃碳水和脂肪。

▲別一到可進食時間就放肆隨意亂吃。（圖／翻攝IG@midoricoo）



2.營養攝取不足



很多人在間歇性斷食執行的過程中很容易會有一種心態，覺得已經16小時沒吃，餓很久了，所以趁可以吃的時候要大吃一頓或盡情吃些想吃的高熱量食物來犒勞自己，只要在可進食時間內應該都不會胖。

但這種想法其實大錯特錯，在執行輕斷食中短暫的飲食時段，攝取的食物也是很重要的。因為在長時間斷食後，胃會縮小很多，總食量會降低，當你選擇一頓比如速食套裝或焗烤飯等熱量高但營養密度低的食物，在剩下的短短幾小時內，可能不會有胃口再攝取一些高營養食物來滿足身體所需。用這種飲食習慣來斷食，長期下來會使營養攝取不足導致內分泌失調，進而產生包括肥胖的各種問題。

3.執行斷食時間太長



如果每天都執行間歇性斷食，比如每天都吃1000大卡以下，長時間下來身體會自我調節基礎代謝，讓基礎代謝下降至符合你攝取的熱量水平，而當你結束斷食恢復原先攝取熱量如1500大卡時，多出來的500大卡就變成額外多的熱量，身體就會將多的部分變成脂肪儲存起來。

所以不要每天都使用斷食法，就如名字所言，在執行間歇性斷食的計畫中，可選擇幾天稍微提高熱量攝取，讓斷食不是每天出現，這樣更能幫助穩定基礎代謝。

▲防彈咖啡一杯熱量不低，容易打亂輕斷食執行計畫。（圖／翻攝unsplash）



4.斷食期間喝防彈咖啡



防彈咖啡（bulletproof coffee）是先前曾紅極一時的減肥方法，但一杯防彈咖啡的熱量平均有250～500大卡，這麼高的熱量會打亂斷食計畫，尤其如果不是平時就採用低碳生酮飲食的人，最好別喝防彈咖啡，因為身體無法有效的使用脂肪提供能量，在斷食期間喝防彈咖啡，有極大可能反而會導致脂肪囤積。

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