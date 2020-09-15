學起來！9個超簡單瘦身秘訣，睡飽竟勝過1小時慢跑

▲減重從生活習慣著手，睡飽能消耗的熱量相當於一碗半白飯。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

近來168間歇性斷食正夯，若是生活作息不允許，試試看以下7個超簡單減重秘訣，或許比斷食法更有效，跟著做能讓你的瘦身計畫更有效率喔！

1.避免喝含糖飲料

瘦身第一步就是必須減少糖的攝取，也就是碳水化合物的攝取量，每天一杯的含糖手搖飲或是果汁，都隱藏的發胖陷阱。

2.選擇「幫助瘦身」的食物

大家都知道減重要多攝取優良蛋白質，相比之下，雞肉和魚肉會比牛肉好，像是綠葉蔬菜會比白色蔬菜來得好，仔細辨別其實食物優先順序可選擇，下次外出點餐時，不妨仔細挑選一下。

3. 「咖啡因飲料」神助攻

有研究顯示，咖啡因可以提升體內新陳代謝3-11％，當新陳代謝提高，體內燃燒的卡路里也越多，對於減重的好處多多。

4. 飲食以原型食物為主

多吃原型食物，幾乎是每個女星們的減重撇步，和加工食物比起，原型食物營養價值高且較容易有飽足感，絕對是減重時的好物。

5.吃東西放慢速度

根據研究顯示，吃飯速度和體重其實有關連，大腦會在吃飽時接收到腸胃的訊號，提醒大腦差不多可以停止進食了，但是傳遞訊息需耗費20分鐘左右，所以如果吃太快，在傳遞訊息的過程中，就會攝取超過身體所需食物。

6.每天量體重

雖然現在已是身體線條重於體重的時代，但若是維持天天量體重的習慣，較不容易體重失守，對於入口的飲時也有個底，其實體重會隨著生理期、水腫，甚至睡眠時間而相差1公斤左右，若要量出正確體重，建議早起上廁所後再量最準。

7. 充足有質量睡眠

曾有研究指出，晚上好好睡覺，減重效果比慢跑一小時更有效，睡眠時體內會分泌生長激素，這個激素能幫助分解脂肪，充足睡眠能夠讓身體分泌充分的生長激素，一個晚上就會分解約300大卡的脂肪，約等於一碗半的白飯的熱量。

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