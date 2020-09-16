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Rose最近加了大辣！平口洋裝罕見小露深溝、A4腰細到褲子快掉

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK成員Rose（朴彩英）登上《W Korea》10月號封面，為搭配演繹珠寶首飾，Rose穿上平口洋裝大方展露肩頸、鎖骨大面積肌膚，且罕見小露深溝襯托女人味，加上近期公開的造型，Rose以超短版罩衫大露驚人的A4螞蟻腰，可以看見牛仔褲頭鬆了一圈，只能說Rose最近是加了大辣！

BLACKPINK於全球的火熱程度於近年內快速竄起、有增無減，今年積極與美國巨星合作深深打入歐美市場，日前更宣布將於10月14日在Netflix上架紀錄片《BLACKPINK：Light Up the Sky》。

其中成員Rose高瘦的體型與Lisa比較相近，兩人的一雙細長筷子腿與螞蟻腰總是能吸住觀眾目光，雖然平常表演服裝布料也不多，但是為了方便活動衣服多以壓得緊實、安全為主，不常凸顯深V線條，這次Rose的新雜誌畫報則罕見選穿平口低胸洋裝，使胸前陰影現形，雪白的肩頸、胸口與手臂襯托Tiffany & Co.的珠寶飾品，讓正值青春年華的少女多了分成熟性感韻味。

Rose近期公開的一套私服造型同樣性感破表，身穿一件Jacquemus極短版絨毛罩衫，裡頭則是直接用胸衣當作內搭，深V領口同時又完全展露毫無贅肉的纖細腰線，身上的牛仔褲看來已經是合身款式，但是腰間卻還硬是鬆了一圈。在與賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）合作新歌《IceCream》中，Rose其中一套造型也是在胸衣外罩上敞開的襯衫，一併列為近期的火辣造型之一。

▲Rose。（圖／翻攝自IG）

▲Rose。（圖／翻攝自IG）

▲Rose近期有許多火辣造型。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

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關鍵字：

Rose, Blackpink, 性感, 雜誌, W korea
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