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包・開箱／BURBERRY Pocket包高顏值可甜可鹹　女神們通通背起來

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▲BURBERRY IG洗版的「Pocket包」迷你款開箱。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／專題報導

想掌握每一季的大勢包款，觀察時尚紅人、明星們手裡提什麼包便可略知一二，而今年秋冬大肆在IG上洗版的BURBERRY Pocket包想必許多人都已觀望已久，包括時尚指標孫芸芸、女星曾之喬、Melody、許路兒以及韓女星李多熙、Yeri⋯⋯都搶著背上，加上超模貝拉哈蒂德氣勢演繹，讓人心動不已，今日《ET FASHION》就來帶讀者們靠近欣賞最受歡迎的「迷你款」Pocket包。

▲Burberry包名人照。（圖／翻攝自IG）

▲Burberry包名人照。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸、Melody手上拎的即是BURBERRY 迷你款Pocket包。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun、melodykliu）

▲Burberry包名人照。（圖／翻攝自IG）

▲Burberry包名人照。（圖／翻攝自IG）

▲曾之喬、李多熙則是示範「超大」Size Pocket包。（圖／翻攝自IG@chiaochiaotzeng、dahee0315）

話不多說直接進入正題，BURBERRY 「Pocket」系列手袋自2019年秋冬亮相以來，在不到一年的時間內紅遍時尚圈，相當值得深入了解。Pocket Bag獨特的包形極具記憶點，是由創意總監Riccardo Tisci 從品牌80年代典藏檔案中的托特包擷取靈感，重新創造而成，前側的口袋設計為最大特色，初以帆布、壓縫皮革滾邊樣式為主，後來也陸續推出非常多顏色、材質與圖案，且提供時髦的迷你款、實用中型與超大型尺寸可挑選。

▲Burberry 。（圖／記者王則絲攝）

▲迷你雙色調帆布皮革Pocket包、迷你正面壓縫皮革Pocket包。（圖／記者王則絲攝）

今日《ET FASHION》開箱影片帶大家看到的是雙色帆布款式以及全皮革款式Pocket 包，首先，洗版次數最多的帆布拼接Pocket包，上頭印上了BURBERRY圓形LOGO，也有字母款式可挑選，展現簡約質感風格；皮革款式Pocket包則是在下方印上小小的燙金字母LOGO，以更完整呈現皮革質感。

▲Burberry 。（圖／記者王則絲攝）

▲Burberry 。（圖／記者王則絲攝）

▲正面細節。（圖／記者王則絲攝）

帆布Pocket包最不受年齡限制，適合用於正式、休閒各種場合，能襯托女孩的可愛，也可以展現女人的氣質，而皮革Pocket包的奢華感則更勝一籌，能營造出高貴優雅的名媛感，兩種Pocket包都能夠隨著使用的人轉換風格，能如同孫芸芸那般貴氣，也能像Yeri、曾之喬那樣可愛，可甜可鹹非常百搭。迷你款在容量方面較為受限，不過依然能夠放入長夾、手機，若是追求容量的話，可以選擇大型尺寸，絕對能滿足。

▲Burberry 。（圖／記者王則絲攝）

▲迷你款內部空間。（圖／記者王則絲攝）

▲Burberry Pocket Bag。（圖／翻攝自官網） 

▲迷你雙色調帆布皮革Pocket包NT＄38,900、迷你正面壓縫皮革Pocket包NT＄43,500。（圖／翻攝自官網）

▲Burberry包名人照。（圖／翻攝自IG）

▲還有推出非常多種可愛配色，適合年輕少女們入手。（圖／翻攝自IG@yerimiese）

▲Burberry Pocket Bag。（圖／翻攝自官網）

▲其他顏色的帆布迷你款Pocket Bag，NT＄38,900。（圖／翻攝自官網）

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關鍵字：

包開箱, BURBERRY, Pocket Bag, Pocket包, 孫芸芸, 曾之喬, Melody, 許路兒, Lola
fashion.net

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