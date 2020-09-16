試・開箱／網友包色的美唇油又出新版！顏色更飽和、持妝再提升

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

克蘭詩在日前推出的唇油受到廣大網友的喜愛，甚至出現包色潮，最近再度推出全新的「釉光植萃美唇油」，質地同樣採取類似膠狀的質地，使用起來非常顯色，飽和度接近中等，可以呈現出完美的透亮的色澤，不管是單擦或是疊擦都很好看。

克蘭詩全新的釉光植萃美唇油比起之前的唇油更加顯色飽滿，水亮光澤的效果可以展現出澎潤的雙唇，修飾唇紋的效果也非常好，質地雖然是帶有稠感的膠狀，但一點都不會讓人覺得油膩，尖頭的唇刷可以描繪出完美的唇形，上色也很順手。

想要找尋滋潤度夠強，又可以帶出好氣色的唇彩，香緹卡的花妍絲漾唇彩也是非常好用，質地如絲綢般輕盈柔滑，能完美貼合唇瓣，輕抹賦予唇瓣極致飽水力，為雙唇打造飽滿奢華光澤，顯現出透亮細緻的唇色。

花妍絲漾唇彩在成分選用經過公平野生認證，並且和非洲社區偏鄉的生產者透過永續方式合作採收而得的辛巴威猴麵包樹油，果實以高濃度維他命C和抗氧化物聞名，質地輕盈，能撫平唇紋且長效保濕、加倍滋潤。

innisfree 以9種果汁作為發想概念，推出全新亮面唇彩系列「鮮榨果汁唇萃」，蘊含杏桃油、荷荷芭油、橄欖油、甜杏仁油、月見草油等10種植物油，能溫和包覆雙唇並帶來保濕與持久效果。

不只是植物油，鮮榨果汁唇萃也添加珍珠萃取物與類薄荷醇成分，幫助打造出豐厚盈潤、水潤動人的光澤雙唇，唇刷具有卓越的延展性與柔軟度，彷彿現榨果汁般的鮮明色澤，溫和服貼不黏膩，包覆雙唇持久不掉色。