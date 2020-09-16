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野餐日最怕曬黑、脫妝來亂！掌握完美妝容3大重點當最chill小仙女

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▲▼ 野餐妝容3大重點。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想在野餐日從頭美到尾，別忽略3大妝容重點。(圖／翻攝IG@midoricoo)

記者張毓容／台北報導　

近年來，「野餐」風潮持續流行，不再只是被歸類於family day活動，更是一種生活風格，而野餐當天除了吃美食看美景外，拍美照也是最重要的目的之一啊！想當野餐日最美、最chill的小仙女，服裝鞋包要搭好外，妝容更是關鍵，快掌握以下3大重點，不論是郊外秘境、海邊沙灘或甚至公園草地上，都能讓你美到最後一刻。

▲▼ 野餐妝容3大重點。（圖／翻攝ＩＧ）

▲野餐會長時間曝曬於陽光下，防曬絕不能偷懶。(圖／翻攝IG@taeri__taeri)

1.防曬要做足

不論是去哪裡野餐，妝容第一步、也是最重要的事，就是防曬一定要做好！野餐日通常都是挑天氣晴朗的日子，加上在無遮蔽物的戶外，長時間曝曬於陽光下，疏於防曬可能當天早上下午直接差了一個色號不說，可能還會曬出斑點、曬到紅腫脫皮，就算早上化了再美的妝也沒用。

別偷懶用帶有防曬係數的妝前乳或底妝代替，防曬效果不夠。皮膚科醫師建議，一定要用SPF50/PA++++以上的防曬乳先做好防護，並可帶著防曬噴霧或帶有防曬係數的氣墊粉餅、蜜粉等底妝產品，定時補擦。

2.底妝要輕盈薄透

受到環境氣候影響，就算即將邁入秋季，天氣依然悶熱，脫妝危機還是不容忽略，尤其是戶外野餐，會受到汗水、出油雙重攻擊，更考驗底妝的持久力。

除了利用蜜粉＋定妝噴霧做好「三明治定妝」大法提升持妝度，在底妝的挑選上可盡量選擇質地較輕盈的持久型底妝，用量也切勿過多，因為越薄透的妝越不容易脫妝，也比較不會出現大面積融妝的可怕局面。

▲▼ 野餐妝容3大重點。（圖／翻攝ＩＧ）

▲▼ 野餐妝容3大重點。（圖／翻攝ＩＧ）

▲輕盈有活力的妝感跟野餐氛圍才搭配。(圖／翻攝IG@midoricoo、@hyunah_aa、@heybiblee)

3.眼妝放輕，重點放唇頰

野餐是比較輕鬆休閒的活動，妝容色彩太重容易顯出厚重濃妝感，再好看都會讓人覺得有負擔感，且可能跟當天服裝搭配不搭嘎，顯得格格不入，尤其是顏色一多就容易顯出濃妝感的眼妝部分，盡量放輕，減少用色或使用相近色系簡單暈染就好，再搭配細緻眼線、纖長捲翹睫毛就能讓雙眼很有神。

把重點放在能突顯出好氣色的頰彩和唇妝上，且唇彩可挑選像是蜜桃色、橘紅色、亮紅色等明亮度較高的顏色，搭配暈染感唇妝，讓整體妝容顯得更輕盈有活力。

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