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少女心噴發！卡通聯名美妝比可愛，讓人掏空錢包也甘願

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▲▼ 少女心噴發！卡通聯名美妝比可愛 。（圖／品牌提供）

▲美妝推出卡通聯名超吸睛。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

女生總是對可愛包裝最沒抵抗力，近來不少美妝品牌和卡通推出限定聯名商品，超萌包裝讓人看了少女心噴發，真讓人捨不得用啊！

▲▼ 少女心噴發！卡通聯名美妝比可愛 。（圖／品牌提供）

▲▼ 少女心噴發！卡通聯名美妝比可愛 。（圖／品牌提供）

▲露華濃 神力女超人1984 唇膏，240元、奇蹟力量修容眼影盤，590元。

神力女超人

漫威強檔電影《神力女超人1984》將於今年10/2上檔，搭上電影熱潮，露華濃首度攜手史上最強大的女力夥伴-「Wonder Woman神力女超人」，推出13款全新限定商品，商品以紅色為主色包裝，印上象徵「Wonder Woman」的「W」金色logo，向左右兩端延伸出猶如鷹翼般的線條，就像是神力女人的盔甲裝束一般。

▲▼ 少女心噴發！卡通聯名美妝比可愛 。（圖／品牌提供）

▲美吾髮 美少女戰士香氛寶石洗髮露，700ml，各179元。

美少女戰士

美少女戰士是許多人心中的經典卡通，美少女戰士近期推出的聯名商品也引發IG洗版風潮，吸引美戰迷們瘋狂搶購，此次沐浴乳和洗髮精都推出夢幻瓶身，深深打中少女心，多款花香讓你從頭到腳都能散發迷人香氛，跟美少女戰士一樣閃閃發光。

▲▼ 少女心噴發！卡通聯名美妝比可愛 。（圖／品牌提供）

▲▼ 少女心噴發！卡通聯名美妝比可愛 。（圖／品牌提供）

▲FRESHO2 玩具總動員25週年系列 三眼怪造型炫光閃閃打亮餅、無重力絲滑唇膏升級版， 各519元。

玩具總動員

迪士尼限定系列總讓人愛不釋手，為了慶祝《玩具總動員》25週年，FreshO2再推人氣限定彩妝，將胡迪、巴斯光年、熊抱哥、抱抱龍到火腿豬，歡聚一堂。三眼怪換上其他動畫角色裝扮，結合多項人氣彩妝，讓人陷入選擇障礙。

▲▼ 少女心噴發！卡通聯名美妝比可愛 。（圖／品牌提供）

▲▼ 少女心噴發！卡通聯名美妝比可愛 。（圖／品牌提供）

▲SENKA 超微米潔顏乳（哆啦A夢珍藏版），120g，129元。

哆啦A夢

陪伴無數人長大、人人都想跟它當朋友的漫畫角色「哆啦A夢」今年歡慶50週年，和洗顏專科潔顏乳推出限定包裝，屈臣氏獨家上市。購買2支更可獲得超卡哇伊的限量哆啦A夢日式手提袋，限定手提袋花錢也買不到。

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關鍵字：

卡通聯名, 美妝, 哆啦A夢, 美少女戰士, 玩具總動員, 神力女超人
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