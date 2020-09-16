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專業化妝師曝女生常犯的「底妝錯誤」，你中了幾個呢？

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▲▼化妝師曝女生常犯的「底妝錯誤」 。（圖／品牌提供）

▲底妝的精緻度，決定你的第一印象。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

底妝打的好，彩妝就成功一半，眼妝、眉妝出錯還有救，底妝若是斑駁，就只能重新來過。專業化妝師分享，女生最容易犯的底妝5個錯誤，避開以下地雷，就能打造輕薄完美底妝。

1.使用不合適色號

許多女生挑選底妝都有盲點，總是喜歡挑偏白的色號，化妝師分享，想要畫出自然底妝，臉上的不同部位得畫出層次，一般來說額頭肌膚較為暗沉，可挑選自然偏深，下巴位置為了配合脖子的顏色，也可使用深一號的粉底。一般女生手邊不太可能擁有2瓶以上不同色階來調色，建議使用打亮、陰影盤搭配底妝，才不怕整臉一色到底，就像戴了面具不自然。

2.忽略妝前保濕

很多人抱怨底妝不服貼，其實可能是忽略了妝前保濕步驟，但肌膚充滿水分，粉底自然能與肌膚一拍即合，就像是許多女星妝前會濕敷，幫助後續底妝服貼，就是這個道理。有時候底妝會斑駁脫妝，除了肌膚出油，也有可能是肌膚太乾燥所導致。

▲▼化妝師曝女生常犯的「底妝錯誤」 。（圖／品牌提供）

3.把粉底當作是遮瑕

有的女生追求無瑕底妝，反倒是讓妝越來越厚，反而好顯老。化妝師提醒，上底妝時首重輕薄均勻，寧可少量多次薄塗，也千萬不可一次塗太厚，像是想要遮蓋的眼下黑眼圈、局部暗沉或是痘疤，就必須請出遮瑕膏來幫忙，記得別把粉底當遮瑕用，會讓底妝變得好粗糙。

4.在光線不足環境上妝

很多人都會忽略這點，打底時的光源很重要，若是光源太弱，會導致下手太重，甚至畫出不均勻的妝容，建議可以在窗邊或是燈下檢查，若在光源照射下底妝均勻，這才是成功不NG的底妝。

▲▼化妝師曝女生常犯的「底妝錯誤」 。（圖／品牌提供）

5.懶得用蜜粉定妝

很多人都認為蜜粉定妝很麻煩，甚至是老一輩的上妝觀念，其實想維持完美底妝，蜜粉定妝是必須，若想維持臉部光澤，蜜粉不需要整臉上，只要強化在容易出油脫妝的部位，像是眼下、T字，輕輕刷一層就有保庇，讓底妝就像剛上的一樣完美。

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關鍵字：

底妝, 錯誤, 化妝師, 教學
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