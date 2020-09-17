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風・Luxury／580萬的計時碼錶就是不一樣！　竟可計時24小時

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▲Richard Mille邀品牌摯友編舞家Benjamin Millepied和作曲家Thomas Roussel共同創作RM 72-01的形象影片。（圖／Richard Mille提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

備受潘瑋柏、羅志祥、林俊傑、王心凌等藝人與時尚潮人追捧的Richard Mille，今年新錶重頭戲落在搭載品牌第一款自製飛返計時碼錶機芯的RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼，顛覆同類型錶款於面盤上的布局，融入充滿創意的音樂概念，時標3、8、11為三拍子的節奏定調，而錯落的3個計時盤的計時盤刻度也以一小節三拍的韻律節奏呈現，搭配藍色秒針、橘色分針、綠色時針，資訊一目了然。

▲▼ Richard Mille 。(圖/公關照）

▲Richard Mille年度重頭戲是RM 72-01 LIFESTYLE自製機芯計時碼錶。

Richard Mille投入30個月研發的RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶，不僅時標與計時盤位置有別於大眾款，在計時功能也有新穎設計，保留傳統60秒與60分鐘計時外，Richard Mille竟以24小時計時盤取代一般的12小時計時，提供更長時間的測量計時。

▲▼Richard Mille 。（圖／公關照）

▲舞者於Joshua Tree國家公園沙漠裡翩然起舞，演繹計時碼錶滴答運作的韻律感。
 

陀飛輪、三問錶普遍被定義為複雜功能錶，但事實上計時碼錶製作難度絕不亞於它們，Richard Mille此款全新飛返計時碼錶，即配備專利的擺動小齒輪雙重嚙合機制，將分鐘輪和小時輪的連接運作與秒輪脫離，也確保了機芯的纖薄，儘管此機芯由426個零件構成，但厚度僅6.05毫米，讓錶主戴起來合手舒適。

▲▼ Richard Mille 。(圖/公關照）▲▼ Richard Mille 。(圖/公關照）

▲RM72-01 LIFESTYLE自製機芯計時碼錶紅金款，未定價。

RM 72-01 Lifestyle自製機芯計時碼錶首波曝光為紅金與鈦合金材質款式，為強調其音樂性設計概念，Richard Mille邀品牌摯友編舞家Benjamin Millepied和作曲家Thomas Roussel共同創作形象影片，舞者在岩石、沙土遍布的Joshua Tree國家公園沙漠裡翩然起舞，演繹計時碼錶滴答運作的韻律感。
▲▼ Richard Mille 。(圖/公關照）▲▼ Richard Mille 。(圖/公關照）

▲RM72-01 LIFESTYLE自製機芯計時碼錶鈦合金款，約5,800,000元。

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關鍵字：

Richard Mille, 風Luxury
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