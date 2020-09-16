美妝版狂推「萬用神品」精華油5大用法！三明治面膜法超保濕

▲精華油不僅能迅速潤澤肌膚，還有多種用法。(圖／翻攝IG@nozomisasaki_official)

記者張毓容／台北報導

天氣多變的秋季來臨，日夜溫差、乾濕度變化大，輕熟齡肌、壓力肌適應變化的速度大不如前，乾燥、發癢、細紋、鬆弛等老化問題接連出現，知名皮膚科醫師吳英俊表示「想維持無齡感健康美肌，油脂保養不可少」，而一瓶潤澤好吸收的精華油就是首選。

像是長年熱賣的DR.WU角鯊潤修復精華，上市以來累積超多網路好評，更被網友評為「一生力推的萬用神品」，除了快速潤澤修復肌膚，還擁有5種神用法，只要加1滴就能解救乾荒肌、唇紋或卡卡底妝。

1.日常保養+1：提升乳液滋養保濕力



秋冬換季時，覺得手邊乳液或乳霜的保濕不夠力？將乳液與1滴角鯊潤澤修復精華混合，透過油封鎖水，激升潤澤保濕力，同步強化肌膚屏障，不只解決換季的乾燥發癢，更修復肌膚老化細紋，滋潤修護效果直逼頂級乳霜。

▲精華油搭配化妝水濕敷或面膜使用，可快速保濕急救乾荒肌。(圖／翻攝IG@aoihamada)



2.面膜濕敷+1：急救修護乾荒肌



針對受損的輕熟齡肌膚，可在浸濕保濕化妝水的化妝棉上滴上幾滴角鯊潤澤修復精華，濕敷在乾燥局部，強化保濕修復。

肌膚需要緊急強效修復時，可在化妝水後，用角鯊潤澤修復精華擦拭全臉，再敷上保溼面膜，完整封鎖精華，讓角鯊潤澤修復精華由內而外全方位修復。

3.粉底+1：底妝服貼透光不卡粉



肌膚代謝與狀態老化，底妝難上、易卡粉，整張臉黯淡無光？角鯊潤澤修復精華採用超微分子冷壓技術，油質輕盈細緻，於日常上妝時，在粉底中加入一滴，讓粉底好推好上妝，妝容服貼持久，還能呈現細緻的自然光澤，輕鬆打造名模奶油肌。

4.護唇+1：解救乾燥死皮平滑唇紋



乾唇、唇紋和乾燥死皮，勤擦護唇膏也沒什麼改善？只要在擦完護唇膏後，使用1滴角鯊潤澤修復精華在雙唇上輕柔畫圈按摩，就能立即深層滋潤柔軟唇部肌膚，重現水嫩澎潤雙唇。

5.指緣護理+1：平滑柔嫩指尖



除了臉部之外，雙手更會不經意出賣你的年齡，特別是手指周圍肌膚因乾燥造成的死皮、肉刺，摸到不舒服，看起來更顯老。可將角鯊潤澤修復精華滴在指緣，變身指緣油潤澤平滑指緣肌膚，快速柔嫩雙手。

▲DR.WU 角鯊潤澤修復精華，30ml，NT$2,000。



選用法國頂級植萃ECOCERT天然認證角鯊烷，透過獨特「超微分子冷壓技術」讓油質更加細緻、輕盈、精純，並添加摩洛哥堅果油、荷荷芭油和夏威夷堅果油，幫助全面修復肌膚屏障，改善乾繃、細紋、粗糙，重現潤澤柔嫩肌膚。

除了醫美品牌DR.WU，像是歐舒丹蠟菊賦活極萃油、自然美玫瑰果煥活精華油也都是擁有多種用法的人氣保養油，一瓶可當多瓶使用。

▲歐舒丹 蠟菊賦活極萃油，30ml，NT$4,450。

歐舒丹經典「蠟菊賦活系列」今年9月推出成分升級版，其中蠟菊賦活極萃油是高度濃縮的抗老保養美容油，蘊含全新蠟菊超效醇萃，可迅速深層滲透肌膚，深度滋養並舒緩修護肌膚，改善肌膚乾燥與老化現象。

▲自然美 玫瑰果煥活精華油，40ml，NT$620。



添加冷壓玫瑰果油、天然澳洲堅果油和獨創巨藻幹細胞專利萃取成分，打造而成的輕潤營養油，可單擦滋養潤膚，也可當按摩油使用。

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