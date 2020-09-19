《琉璃》褚璇璣肌膚超無痕！保養5招黑肉底也能變冷白皮

成毅、袁冰妍主演的陸劇《琉璃》熱播中，兩人也搖身成為近期的話題人物！

特別是飾演女主角褚璇璣的袁冰妍，從一開始的天才撩花式撩男，到近期的虐點滿滿，整個角色是越看越喜歡，默默就被袁冰妍圈粉了。

《琉璃》戲上的褚璇璣討喜；私底下的袁冰妍更是親民可愛！

她在個人微博與小紅書上的發文頻率可以說是女星中數一數二高的、幾乎兩天就一更，內容也超大方不藏私，好吃的好玩的好用的，總是第一時間和大家分享，你說這麼親切的女神怎麼可能不讓人喜歡嘛～

不過你可知道，視覺年齡像學生的袁冰妍，實際年紀也已經28囉（編輯不相信自己的眼睛呀！！）究竟保養控的袁冰妍，是如何維持少女般的雪白、無痕肌膚呢？讓我們一起看看曉茗同學的關鍵5招養膚秘訣吧！

《琉璃》袁冰妍保養秘訣1：防曬超重要！

袁冰妍叮嚀再叮嚀：「女孩子一定要防曬！不防曬老得快！」她解釋自己特別注重防曬這塊，加上經常出外景拍戲，久曬毒辣的太陽真的會讓皮膚變黑、變老、乾巴巴。

防曬挑選上，輕盈質地很重要，同時能具備耐磨擦與抗汗水的效果更棒。「近期在三亞海邊拍戲，當地環境的特別潮濕，即便像我這種不容易出汗的人都經常汗流浹背，因此近期我都是使用ALLIE防曬霜。上臉後輕薄之外不會太悶油，畢竟太油的防曬帶妝時間一久，便很容易卡粉妝。」

另外，曬後修復和防曬是相等重要的唷！袁冰妍說到：「長時間的曝曬，我很容易有泛紅、脖子上起小疹子或過敏，因此會特別重視曬後舒緩，用蘆薈膠來穩定皮膚狀況。」

除了曬後舒緩，袁冰妍也分享偷懶時會用蘆薈膠來當面膜與妝前保濕，「出發拍攝的通勤時間，我會敷一層蘆薈膠。爾後進化妝間時，不僅保養品會更好吸收，連彩妝師都稱讚好上妝、保濕潤度足夠。」

《琉璃》袁冰妍保養秘訣2：早上晚上都要敷面膜

袁冰妍的愛用保養品會隨著季節環境做更換，但因為工作關係，經常會面對不同環境的溫度與濕度變化，因此核心的保養重點是保濕補水與修護。

想高效率的保濕臉蛋，面膜自然是功臣！袁冰妍說自己夏天會勤敷面膜，近期最愛用日本佑天蘭的玻尿酸果凍面膜。「我會先把裡頭的精華擠出來、塗抹在臉上，接著再敷上面膜。另外，當面膜內附的精華液太多時，我會把剩下的面膜精華留到隔天開工前搭配化妝棉、敷個5分鐘左右，皮膚也會變得很透亮。」

面膜敷完後，會再搭配溫和的化妝水和乳液來鎖水，讓臉蛋油水平衡、更健康。「化妝水我一定會搭配化妝棉使用，輕拍、輕擦拭或是濕敷，都能幫助肌膚更好吸收。」而白天除了敷蘆薈膠、面膜精華，袁冰妍也會搭配早安面膜使用，讓乾紋粗糙感消失，後續上妝更貼更細緻。

《琉璃》袁冰妍保養秘訣3：清潔是養出「零毛孔肌膚」的核心關鍵

日常卸妝和清潔一定要仔仔細細不偷懶，帶妝睡覺更是養皮大忌，非常容易膚況亮紅燈的！袁冰妍分享自己不論拍戲多晚多累，一定不會省略卸妝步驟，且自己偏愛用卸妝膏，溫和之外也不容易悶痘長痘。

針對黑頭粉刺與痘痘問題，袁冰妍會一週刷酸一次，不過因為酸類對皮膚比較刺激，因此日常保濕更要做扎實。如果皮膚較為嬌貴的女孩，使用酸類產品前建議詢問醫生，且避免使用頻率太高與濃度太高的產品唷。

《琉璃》袁冰妍保養秘訣4：美食吃一口就好

袁冰妍其實也是個零食控與超級奶茶控！她甚至在微博上分享如果不能外出買奶茶，如何DIY出完美比例的奶茶呢（太可愛了）

不過面對美食誘惑和身材管理如何取得平衡，袁冰妍節目上説自己的第一個妙招是「分食」。零嘴奶茶會和旁人一起分享，自己就吃幾片喝一口，絕對不會失控全部吃光。

為此女孩們想減肥，好吃又罪惡的甜食炸物千萬不要獨享，拿去和身旁好友一起吃（要胖一起胖？？）就能滿足口腹之慾，同時也避免攝取過多的熱量囉。

第二招「飯前先墊胃」，在吃正餐前先吃一些水煮青菜和蛋白，吃到五分飽後再進食，既能擁有飽足感又能享受美食、不怕貪嘴吃過量。

如果外食族不方便自備水煮餐，也可以掌握飯前喝一大杯水的原則，來達到相同效果。

《琉璃》袁冰妍保養秘訣5：多運動、吃飯沒有罪惡感

袁冰妍鼓勵大家養成健身的習慣，再加上運動會分泌讓人快樂的多巴胺，是會越動越上癮的。

「一剛開始運動又還沒看到效果時，往往會覺得特別難過，再加上我也屬於偏懶惰的人，也不免會產生放棄的念頭。但是多多鼓勵自己，要求自己即便只有半小時的跑跑步也很棒。」

此外，運動能幫助促進新陳代謝、排毒，再加上多喝水，對於擺脫蠟黃皮膚也是有助攻效果的，皮膚會變得白裡透紅、更加有光澤。

文／美人圈 圖／翻攝自微博＠袁冰妍、＠电视剧琉璃、小紅書＠袁冰妍

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