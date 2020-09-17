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《琉璃》袁冰妍時裝更好看！私服穿搭5技巧　複製甜美耐看氣質

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《琉璃》是最近討論度最高的陸劇之一，除了飾演男主角的成毅被譽為古裝男神、八月男友，飾演女主角褚璇璣的袁冰妍也成為近期的話題人物。

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

除了保養瘦身技巧讓人充滿好奇，袁冰妍的私服穿搭也引起網友一陣討論，更發現其實袁冰妍超會搭配衣服，穿時裝比古裝更好看、簡直是女孩的最強穿搭範本！讓我們一起看看曉茗同學的私服穿搭有哪些不能錯過的厲害技巧吧！

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

《琉璃》袁冰妍穿搭技巧1：襯衫＆傘裙，剛剛好的女人味

襯衫和裙子的搭配，特別適合社會新鮮人！單穿素色或條紋襯衫很容易太過正式，一個不小心變成老氣阿姨，但透過活潑有朝氣的A字傘裙做平衡，能為整個造型添加更多陽光活力，同時也不會太過隨便。

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

如果女孩個子不高，可以再繫上腰帶找出腰身，同時搭配休閒感多一些的帆布鞋或老爹鞋，就是人見人愛的元氣少女囉！

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

《琉璃》袁冰妍穿搭技巧2：花點上衣＆丹寧褲，百搭不出錯

滿版的碎花或點點上衣，對許多人來說是又愛又怕，穿得好像是鄰家少女可愛無敵；穿不好整個人看起來廉價，甚至有睡衣感。

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

袁冰妍就提供了我們絕對不出錯的搭配方法，下半身穿牛仔褲！不論是短褲或長褲都沒問題，用丹寧材質來添加率性感，整個人看起來很輕鬆但又不失時髦氣息。

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

小細節在於丹寧的顏色要慎選。淺色的牛仔褲活潑顯嫩，同時能跟春夏的淺色上衣做自然延伸，皮膚看起來會更白皙有透明感，整個人也較為明亮；相反的，基本色或是深黑色容易太過沉重沉悶，較適合秋冬的大衣穿搭。

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

《琉璃》袁冰妍穿搭技巧3：穿洋裝最少女

夏天怎麼能少了洋裝穿搭呢！特別是去海邊玩，一件綁帶的可愛小洋裝就能散發滿滿可愛稚嫩氛圍。

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

不過洋裝看起來簡單，其實也藏著幾個穿搭小細節。首先，洋裝本是顯嫩利器、自帶少女感，因此搭配上包包頭、馬尾等綁髮造型，會比放下長頭髮來的加分。

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

第二點是淺色、白色洋裝顯白效果強！特別是出去玩要拍照時，選擇白色上衣與洋裝，效果就好像在胸前放上反光板，鏡頭下會很自然地將臉蛋膚色提亮。

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

最後，如果想加件薄外套，選擇同色系不容易出錯。尤其夏日洋裝的面料多是柔軟材質，選擇同色系且稍微有立體度的外套，還可以讓整個人看起來更加有精神。

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

《琉璃》袁冰妍穿搭技巧4：疊穿出高級層次感

袁冰妍真的是疊穿小天才，超級會把衣服穿出層次感！

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

像是這套穿搭，黑色V領短袖外，套上吊帶短版上衣，收腰的設計把水蛇腰凸顯的加倍性感，搭配上中性的縮口工裝褲和靴子，時髦個性中帶點小復古，很是耐看。

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

同樣的穿搭概念，在鵝黃色的短袖外頭疊穿上小背心，再透過幽默俏皮的鳳梨小包畫龍點睛，整個人可愛又充滿童趣，讓人一眼就戀愛！

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

疊穿的方式對初學者來說比較困難，但我們只要掌握好全身上下同一色系，另外可以用髮夾、包包等配件做顏色上呼應，就不容易讓造型太過混亂沒重點囉！

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

《琉璃》袁冰妍穿搭技巧5：西裝超帥氣

西裝剪裁又A又颯，不過如果不想過度正式，選擇西裝配短裙/短褲，或是西裝樣式的洋裝會是更好的選擇唷！剛剛好的女人味，同時又帶點小甜美小性感。

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

長洋裝＋西裝外套則優雅氣質許多，踩上高跟鞋氣勢滿滿；換上老爹鞋散發時髦氣息，整條大街都變伸展台！

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

看完袁冰妍的私服穿搭，編輯也忍不住狂讚：「曉茗同學真的超會搭衣服啦！」女孩們若對穿搭毫無頭緒，不妨可以從模仿女星們的同款穿搭開始，慢慢找出自己的穿衣風格唷！

▲袁冰妍穿搭。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自《琉璃》、微博＠袁冰妍、＠袁冰妍工作室

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

琉璃, 褚璇璣, 袁冰妍, 穿搭
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