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許瑋甯分享化妝包愛用清單！底妝挑選重點、必備唇膏色號大公開

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2020香奈兒下半年推出超強悍唇彩系列「超炫耀釉光唇萃」，一登場就引爆PTT、Dcard網友熱議，更成為女神許瑋甯的近期愛用品！究竟是什麼神奇魅力讓許瑋甯擦完秒圈粉？不能錯過的最愛色號是哪支？獨家的唇妝秘訣是什麼？趕緊跟著編輯一探究竟吧！

許瑋甯底妝挑選重點：輕盈＋裸光=完美

我覺得我是個享受變化的人，不論是裸光、霧面、粉餅或是氣墊等等，都會交錯使用，評估當下的膚質狀態或是場合來做妝感上的選擇。

好比說上半年或許拍戲關係、環境變化，我的皮膚偏乾燥，愛將就會是保濕、光感較強的底妝；當下若皮膚出油量比較高，可能將比較頻繁使用粉狀底妝。

不過私底下，我其實更喜歡輕薄、光澤感多一些的底妝。偽素顏好氣色的裸妝感總是特別吸引人，被姊妹稱讚：「妳今天有化妝嗎？氣色看起來超好」的稱讚，會打從心底開心、小驕傲一下。

▲許瑋甯唇膏底妝。（圖／美人圈）

這也是香奈兒恆潤裸光水慕絲粉底一登場，就直接成為化妝包固定班底的原因。近乎零妝感的薄透，且因為添加「聚光柔焦科技」，上妝後可以反射光線，只允許紅光通過，臉蛋自然提亮同時也添上粉嫩光暈。另外，保養品之後底妝之前，可以搭配裸光煥顏露，底妝的光感會更加高級細膩唷！

▲許瑋甯唇膏底妝。（圖／美人圈）

▲CHANEL香奈兒 恆潤裸光水慕絲粉底 SPF25/PA++，NT$2350

許瑋甯的雙唇保養秘訣

我的護唇小技巧，除了每天喝2000cc以上的水之外，我還會一週1-2次針對唇肌做去角質、熱敷，最後再擦上厚厚的護唇產品或眼霜，來保持雙唇的滋潤度，素唇也水嫩不乾澀。但是如果說出門在外，沒有辦法做這些保養步驟時，我就會特別挑選高科技的超炫耀釉光唇萃來用。

許瑋甯唇妝挑選重點：唇頰兩用＋凸顯好氣色

對我來說有好氣色很重要，加上我習慣唇膏兼當腮紅使用，所以能兩用的唇彩對我來說非常關鍵，這也是我的化妝包必備超炫耀釉光唇萃的關鍵之一，薄薄一層就能創造完美紅暈，顏色帶著透明感，唇妝頰彩都適合。

另外，它巧妙的結合了「持久不掉色和保濕潤澤」兩個看似衝突的重點，不會用擔心聊聊天、喝口水顏色就掉光光，減少一直補妝的困擾外，且甚至不用擦護唇膏單擦它，嘴巴也能看起來非常Q彈水嫩唷！

▲許瑋甯唇膏底妝。（圖／美人圈）

＃66是我近期的唇彩愛將！ 非常適合夏天的果凍感莓粉色，一層剔透好氣色；疊塗濃郁氣質、女人味滿滿。如果有紅唇主題派對或是活動，可以選擇比較鮮豔的＃80。不用擔心它看起來太紅或是不襯自己的膚色，其實輕輕塗一層就有迷人的透亮感；厚塗濃郁又飽和，還有小性感的豐唇效果，反而會越擦越上癮！

▲許瑋甯唇膏底妝。（圖／美人圈）

▲CHANEL香奈兒 超炫耀釉光唇萃 #66永遠(凍莓粉)，NT$1280（台灣10月上市）

如果想要與眾不同，把66混搭80也是很棒的選擇！這也是我近期很喜歡的唇妝畫法，把唇彩當作調色盤，將二、三個顏色疊合變成訂製唇色，呈現出不一樣自己！

▲許瑋甯唇膏底妝。（圖／美人圈）

▲CHANEL香奈兒 超炫耀釉光唇萃 #80永恆(鮮莓紅)，NT$1280（台灣10月上市）

文／美人圈　圖／翻攝自IG@anno8o7

【延伸閱讀】

2020下半年底妝推薦！蘭蔻「粉底精粹」加入45%保養成分、CHANEL慕絲粉底詢問度最高！

2019新光三越熱賣唇彩Top10！香奈兒＃91許瑋甯愛用，這款顯白修飾唇紋、越擦越上癮

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

許瑋甯, 香奈兒, chanel, 粉底, 唇彩
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