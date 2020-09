文彩元《惡之花》妝容超自然！水潤粉底、玫瑰唇彩　打造好氣色偽素顏

時隔兩年回歸小螢幕的文彩元,透過在韓劇《惡之花》中展現讓人為之傾倒的演技,劇中不只演活精明幹練的刑警、與李準基的感情戲也讓人揪心!其中文彩元的妝容也成為話題,明明沒有太多妝感、卻顯得氣色相當好,自然的妝容不管是刑警、媽媽、老婆的角色都可以完美駕馭,文彩元的化妝師日前就公開了劇中文彩元的妝容重點及愛用化妝品,一起了解下!

文彩元水潤感底妝,強調清透面部立體感

劇中「車志元」這個角色不僅是幹練的刑警、回到家後又是幸福的媽媽與老婆,文彩元劇中兩者反差的感覺可以透過妝容展現,化妝師提到,這次文彩元的底妝主要是以自然妝容為主,透過色塊去展現面部立體感,弱化線條,讓妝容更加自然無瑕。

要展現與老公、孩子在一起的幸福感時,可以增加臉部光澤、以及腮紅或唇彩的色澤呈現可愛氛圍,為了讓原本乾淨的肌膚表現更為明亮,文彩元的化妝師建議粉底可以用稍微沾濕的海綿、以「少量多次」的方式慢慢拍上,每一層盡量薄透的拍開,打造持久不脫妝的水潤底妝。

文彩元化妝師推薦品:





▲NARS 玩美光透美白粉底液,30ml/NT$1,700,雅詩蘭黛 粉持久微霧光澤水粉底,30ml/NT$1,950,GIORGIO ARMANI 輕紗裸光保濕持妝乳,35ml/NT$1,650。(圖/NARS、雅詩蘭黛、GIORGIO ARMANI)



文彩元眼妝清淡漸層感,根根分明的纖長睫毛

車志元的眼妝,一句話說就是那種畫了、又好像沒畫的裸妝感,眼妝可以先用大地色、奶茶色、茶棕色的眼影畫在整個眼窩上,打造深邃感,接著用偏紅棕的色調在眼尾稍稍延伸出去、畫出深邃的陰影漸層感,以取代銳利的眼線。

另外整個眼妝的重點落在自然捲翹的睫毛,睫毛一定夾翹,再刷上偏自然纖長的睫毛膏,之後記得用睫毛梳將睫毛梳開,睫毛會更加有根根分明的感覺,才能演繹文彩元劇中那種自然清新的妝容。

文彩元化妝師推薦品:

▲蘿拉蜜思 霓采眼影-霧面 #GINGER,NT$1,000,NARS 雙色眼影 #KUALA LUMPUR,NT$1,250,資生堂國際櫃 引釉艷色睫毛膏,NT$1,150。(圖/蘿拉蜜思、NARS、資生堂)

文彩元好氣色裸妝關鍵,自然服貼的唇頰彩

要打造出自然的氣色感妝容,腮紅及唇彩絕對是關鍵,文彩元化妝師特別提到,腮紅以突出肌膚紋理為主,只需輕輕掃過肌膚、帶出極淡的色彩即可,新手的話也可以上完腮紅後、再用粉底餘粉輕輕拍過一層,讓腮紅像是從底層透出般自然紅潤。

唇彩的話要不太突出、質地上也不能太浮誇,化妝師這邊混和兩種質地的唇彩,先用顯色度高的唇筆畫出基本脣型與偏玫瑰色調的唇色,再用稍微水潤的潤唇膏般的質地上在雙唇內側,打造出更加服貼的唇彩。

文彩元化妝師推薦品:



▲too coolfor school 美術課三色腮紅餅,NT$860,MAKE UP FOR EVER 藝術大師柔霧唇頰筆 #201旋轉木馬,NT$860,NAMING 輕柔潤澤唇膏 #ROSY ROSY,約NT$500。(圖/too coolfor school、MAKE UP FOR EVER、NAMING)

文/美人圈 圖/翻攝自tvN《惡之花》

【延伸閱讀】

《愛的迫降》孫藝珍「減齡妝」重點!彩妝師顯嫩妝容技巧特搜,38歲還能凍齡成少女



《夫婦的世界》小三韓素希爆紅!化妝師公開撩男「小三妝」必知重點,清純無辜感關鍵



徐睿知《雖然是精神病但沒關係》撩男眼妝教學!化妝師:拉長眼型「眼尾暈染」是關鍵



※本文由《Beauty美人圈》授權報導,未經同意禁止轉載。