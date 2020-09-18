文彩元《惡之花》妝容超自然！水潤粉底、玫瑰唇彩　打造好氣色偽素顏

時隔兩年回歸小螢幕的文彩元，透過在韓劇《惡之花》中展現讓人為之傾倒的演技，劇中不只演活精明幹練的刑警、與李準基的感情戲也讓人揪心！其中文彩元的妝容也成為話題，明明沒有太多妝感、卻顯得氣色相當好，自然的妝容不管是刑警、媽媽、老婆的角色都可以完美駕馭，文彩元的化妝師日前就公開了劇中文彩元的妝容重點及愛用化妝品，一起了解下！

文彩元水潤感底妝，強調清透面部立體感

劇中「車志元」這個角色不僅是幹練的刑警、回到家後又是幸福的媽媽與老婆，文彩元劇中兩者反差的感覺可以透過妝容展現，化妝師提到，這次文彩元的底妝主要是以自然妝容為主，透過色塊去展現面部立體感，弱化線條，讓妝容更加自然無瑕。

要展現與老公、孩子在一起的幸福感時，可以增加臉部光澤、以及腮紅或唇彩的色澤呈現可愛氛圍，為了讓原本乾淨的肌膚表現更為明亮，文彩元的化妝師建議粉底可以用稍微沾濕的海綿、以「少量多次」的方式慢慢拍上，每一層盡量薄透的拍開，打造持久不脫妝的水潤底妝。

文彩元化妝師推薦品：





▲NARS 玩美光透美白粉底液，30ml／NT$1,700，雅詩蘭黛 粉持久微霧光澤水粉底，30ml／NT$1,950，GIORGIO ARMANI 輕紗裸光保濕持妝乳，35ml／NT$1,650。（圖／NARS、雅詩蘭黛、GIORGIO ARMANI）



文彩元眼妝清淡漸層感，根根分明的纖長睫毛

車志元的眼妝，一句話說就是那種畫了、又好像沒畫的裸妝感，眼妝可以先用大地色、奶茶色、茶棕色的眼影畫在整個眼窩上，打造深邃感，接著用偏紅棕的色調在眼尾稍稍延伸出去、畫出深邃的陰影漸層感，以取代銳利的眼線。

另外整個眼妝的重點落在自然捲翹的睫毛，睫毛一定夾翹，再刷上偏自然纖長的睫毛膏，之後記得用睫毛梳將睫毛梳開，睫毛會更加有根根分明的感覺，才能演繹文彩元劇中那種自然清新的妝容。

文彩元化妝師推薦品：

▲蘿拉蜜思 霓采眼影-霧面 #GINGER，NT$1,000，NARS 雙色眼影 #KUALA LUMPUR，NT$1,250，資生堂國際櫃 引釉艷色睫毛膏，NT$1,150。（圖／蘿拉蜜思、NARS、資生堂）

文彩元好氣色裸妝關鍵，自然服貼的唇頰彩

要打造出自然的氣色感妝容，腮紅及唇彩絕對是關鍵，文彩元化妝師特別提到，腮紅以突出肌膚紋理為主，只需輕輕掃過肌膚、帶出極淡的色彩即可，新手的話也可以上完腮紅後、再用粉底餘粉輕輕拍過一層，讓腮紅像是從底層透出般自然紅潤。

唇彩的話要不太突出、質地上也不能太浮誇，化妝師這邊混和兩種質地的唇彩，先用顯色度高的唇筆畫出基本脣型與偏玫瑰色調的唇色，再用稍微水潤的潤唇膏般的質地上在雙唇內側，打造出更加服貼的唇彩。

文彩元化妝師推薦品：



▲too coolfor school 美術課三色腮紅餅，NT$860，MAKE UP FOR EVER 藝術大師柔霧唇頰筆 #201旋轉木馬，NT$860，NAMING 輕柔潤澤唇膏 #ROSY ROSY，約NT$500。（圖／too coolfor school、MAKE UP FOR EVER、NAMING）

文／美人圈 圖／翻攝自tvN《惡之花》

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