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李聖經「琥珀玫瑰髮色」飄仙氣！早秋快染5款粉棕系　免漂又超顯白

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不知不覺間天氣微涼了起來，時節也悄悄轉入早秋，許多女星也紛紛換上適合涼爽的秋季髮色。像是李聖經近期就換上讓人眼睛微之一亮的「琥珀玫瑰髮色」和學生感十足的眉上瀏海，瞬間整個人是嫩度爆棚，完勝天使在人間的極品美少女呀！

髮色上是在香檳調的基礎上調和幾分玫瑰粉色，室內光下偏蜂蜜茶色，同時染著一層透明薄紗的霧感。

室外與白光之下，莓果紅的感覺較為明顯，整個人也顯得元氣滿滿。最關鍵的是，透過專業髮型師染色，可以讓掉色更趨近香檳髮色，避免成為稻草俗氣金。

除了李聖經這款熱門琥珀玫瑰髮色，編輯這回也為大家帶來2020早秋，日本＆韓國非常流行的玫瑰棕髮色精選，一起看看吧！

莓棕髮色推薦1：玫瑰粉

染完變女團C位！帶點復古味道的玫瑰粉髮色，可甜可鹹完全是時髦精必備。玫瑰紅中交織著暖暖奶黃色漸層，讓整個造型有著細膩層次感，搭配上大波浪捲髮更是吸睛到不行，整個馬路秒變伸展台！

▲李聖經髮色。（圖／美人圈）

覺得單一髮色過度乏味，也可以加入一點點手刷挑染髮色，會更有個性唷！放下頭髮背殺力十足，綁起髮型又細節滿滿，讓人看了怦然心動。

▲李聖經髮色。（圖／美人圈）

莓棕髮色推薦2：粉棕色

這款髮色可以不漂髮完成！在深棕髮色裡調和上一點點酒紅的溫柔知性，整個人無敵內斂氣質，十足彰顯女人，是款不挑年紀、不論場合能完美駕馭的百搭髮色。

長髮就像是校花一般充滿初戀感，走在路上回頭率百分百；短髮也靈氣動人，像精靈在人間一絲絲神秘又不失可愛氣息。

▲李聖經髮色。（圖／美人圈）

莓棕髮色推薦3：薄藤粉

相比粉棕髮色，這款薄藤粉的玫瑰調就比較明顯，室內光中也能清楚感受到是為紅色系的髮色。煙燻的玫瑰紅色中帶著柔霧感，不容易顯老氣外，還有很棒的顯白效果。

雖然說不漂髮也能染，但透過髮型師的巧手設計與漂髮，髮絲光澤感可以加倍強烈，顏色飽和柔順後不用刻意、就能散發出時髦高級氣息。

莓棕髮色推薦4：櫻花粉

這款髮色白皙女孩必試！可愛又顯眼的櫻花粉色，陽光下髮色帶著透明度，散發著滿滿夢幻氣息，同時也會讓皮膚不只顯白，還帶著剔透感。

不過帶著白金感的淺髮色都建議要搭配全妝，以避免整個人看起來病厭厭、沒氣色唷！

▲李聖經髮色。（圖／美人圈）

莓棕髮色推薦5：霧霾粉

橡皮粉調和中交織著莫蘭迪灰調，視覺上透著幾分薰衣草調，整個髮色看起來浪漫又高級！

▲李聖經髮色。（圖／美人圈）

同樣可以選擇要不要漂髮，但顏色呈現出來給人的感覺會截然不同。直接染色很是沉穩低調，同時幾分性感、神秘味道；漂髮後髮絲帶著輕盈剔透，看起來十足減齡顯嫩，像是小女孩一般讓人想摟進懷裡。

▲李聖經髮色。（圖／美人圈）

最後編輯貼心叮嚀～因為每個人的原生髮色、漂染髮經驗與髮質不同，染髮前建議諮詢專業髮型師，更能確認是否能染出心目中的理想造型唷！

文／美人圈　

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

李聖經, 染髮, 髮色, 玫瑰棕, 粉棕
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