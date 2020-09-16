有一種情誼叫小鬼與楊丞琳　從戀人到摯友「住在彼此的青春裡」

▲楊丞琳和小鬼的情誼讓人羨慕。（圖／翻攝自IG/rainie77）

記者曾怡嘉 / 台北報導

黃鴻升（小鬼）驚傳猝逝，享年36歲。回顧他的感情史，唯一一段被他承認的就是他和楊丞琳之間純純的愛。他們高中交往，之後昇華為親人般的好朋友，好情誼長達20年，楊丞琳在演唱會曾這麼說著：「他是唯一一個，從我是路人到我當藝人到現在，一路看著我的人，所以他對我非常非常重要！」

在 Instagram 查看這則貼文 黃鴻升（@aes_alien）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 13 日 上午 7:32 張貼

小鬼和楊丞琳的情誼一直是演藝圈的佳話，兩人從青梅竹馬分手後不交惡，感情蛻變為親密摯友，成為彼此最重要的人。２年前小鬼婉拒金鐘紅毯邀約，為的就是擔任楊丞琳《青春住了誰》的演唱會嘉賓，兩人合體顯得格外有意義。

在 Instagram 查看這則貼文 黃鴻升（@aes_alien）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 15 日 下午 9:42 張貼

而今年楊丞琳更破例參加《綜藝玩很大》錄影，就是為了小鬼首度破例，在節目上兩人大展玩心，真實的情誼互動，讓大家大喊羨慕。

在 Instagram 查看這則貼文 @rainie77 分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 6 日 上午 9:24 張貼

楊丞琳曾在演唱會對他小鬼喊話：「我的青春確實就是住了他，他是我的初戀情人，小鬼看著我朝夢想前進，一路看著我這10幾年，終於站在滿滿都是觀眾的舞台，他的出現對我很重要，因為我們一直出現在彼此的各個階段。」演唱會後小鬼更是內心澎湃在IG寫道：「謝謝你讓我參與，很榮幸一直住在你的青春裡。」

她也在台上回憶兩人交往點滴，聊到那時她已經出道，以為自己很紅，每次和小鬼上街，只要一有路人經過，就會把小鬼的手甩開，她回憶過往她說：「他對我很包容、很諒解，覺得遇到一個很好的人。」

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