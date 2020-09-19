全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloé一秒減齡

▲Chloé Daria 受到孫芸芸與女兒廖思惟聯手帶貨熱度至今不減，秋冬最新迎來升級版Mini Daria。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

還記得今年春夏Chloé Daria Bag受到孫芸芸與女兒廖思惟聯手帶貨，火速擠進夯包行列，此次秋冬再迎來金屬鍊帶搭配迷你包型Mini Daria，小巧造型一手就能輕鬆掌握，也受到孫芸芸姐姐孫瑩瑩、侯佩岑、徐若瑄和Melody幾位「40歲＋」輕熟女輪番演繹，且聯名藝術家款式更是限量2只，今年最逆齡包款非它莫屬！

▲孫芸芸姐姐孫瑩瑩相中粉色Mini Daria ，NT$47,300。（圖／品牌提供）

Mini Daria延續Daria敞開拉鍊、露出老佛爺Karl Lagerfeld設計的Chloé字母緹花襯裡特色，不同之處在於尺寸更迷你，且手工編織握把遇上金屬鍊帶的衝突設計更燒荷包，日前孫芸芸姐姐孫瑩瑩便以粉色Mini Daria搭配辮子頭，絲毫看不出43歲熟女氣息，更微微露出修長美腿搶走焦點，一舉一動十分凍齡。同樣不惜撞包比美的還有Melody，一連選用兩款Mini Daria，以甜美短裙和印花長裙呈現不同少女味，連關穎都留言認證：「真的是少女。」

▲Melody佩戴同款包型洋溢甜蜜氣息，迷你肩背手提兩用包，NT$47,300 。（圖／品牌提供）

就連徐若瑄及侯佩岑也不約而同相中兩款聯名限量款，徐若瑄以亮色系西裝搭配一頭俐落短髮，輕巧將包款背在腰間，而侯佩岑則換上清秀塗鴉風長裙，藉此呼應手上的Mini Daria。包款採用知名藝術家Rita Ackermann典藏庫中九十年代的畫作，棕色徽章款將Rita Ackermann的作品以琺瑯金屬飾品作呈現，搭配饒富趣味的標語，點綴於麂皮製成的燈芯絨面之上，顯得活潑可愛；黑白女性圖騰款則藉由Ackermann低調但叛逆的圖案，打造不同於素面款式的視覺效果，全台限量不超過3只。

▲徐若瑄款Chloé Daria棕色徽章迷你肩背手提兩用包，NT$64,600，全台限量兩只； 侯佩岑選用黑白女性圖騰迷你肩背手提兩用包，NT$55,900，全台限量三只。（圖／品牌提供）