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日本無印良品「秤重」賣零食！一包只要台幣22元　想吃什麼隨你挑

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編輯／Emily　圖／翻攝自fashion-press.net、starbucks.co.jp

日本無印良品近來不斷推出便利的新服務，像是家具租賃、在門市裝設飲水機等等，都讓消費者有更優質的體驗。最近他們竟然推出全新的零食販售方式，改用「秤重」來賣糖果、餅乾等零食，讓大家可以自由把喜歡的品項湊一包，想吃什麼都能一次滿足。

無印良品的零食很受歡迎，仙貝、棉花糖…都被列入必買清單，但零食一包份量其實不少，買太多擔心吃不完，只好有所取捨，挑選幾樣購買。但現在無印良品推出了「秤重服務」，將不同零食各別拆開來賣，提供了餅乾、巧克力、拉麵、仙貝等28款商品，可以自由挑選喜歡的品項，再秤重計價，讓你一次買完所有想吃的東西。

▲無印良品糖果秤重。（圖／翻攝自fashion-press.net）

秤重的價格方面，不管你怎麼挑，1公克就是4日圓（約台幣1元），最少要購入20公克才能結帳，所以等於最低價就是80日圓（約台幣22元），算起來物超所值，對於三心二意又選擇障礙的人來說，真的是美夢成真，想吃什麼都能一次滿足。這項服務9月16日會在日本46家指定門市提供，真希望台灣也能引進。

▲無印良品糖果秤重。（圖／翻攝自fashion-press.net）

另外，日本星巴克為了迎接秋天，也將於9月23日推出期間限定飲品，這款「大學芋星冰樂」是將地瓜切碎與飲料混合，再搭配蜂蜜、紅薯糖漿、黑芝麻與鮮奶油，所謂的「大學芋」就類似拔絲地瓜，甜甜滋味做成飲料一定很美味，加入糖漿產生的金黃大理石花紋，視覺上也超吸睛。飲料中杯售價590日圓（約台幣163元）。

▲無印良品糖果秤重。（圖／翻攝自fashion-press.net）

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關鍵字：

無印良品, 無印, 秤重, 糖果, 餅乾, 點心
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