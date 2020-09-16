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星巴克開賣60元生吐司！5大「未來肉」蔬食餐點、文青紙袋包全登場

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▲星巴克一口氣帶來5大蔬食未來肉餐點。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

隨著世界各地蔬食體驗的興起，星巴克也發起全新的「星風格蔬食計畫」，針對台灣消費者的飲食習慣，這回一口氣帶來OATLY咖啡師燕麥奶、蔬食肉醬義大利麵以及蔬食肉丸三明治等共5大餐點，包括首次開賣「不加一滴水」的燕麥奶生吐司，讓大家在健康飲食的同時也兼顧永續生活環境。

▲▼ 星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲▼ 星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲▼ 星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲▼ 星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲（依序）星風格蔬食計畫餐點分別有蔬食肉醬義大利麵，$220；蔬食肉丸三明治，$200；蔬食肉排三明治，$180。（圖／星巴克提供）

星巴克「星風格蔬食計畫」主要針對台灣消費者口味在地研發，像是3款Beyond Meat為主食材的植物基餐食產品，「蔬食肉醬義大利麵」以未來肉製成的肉醬搭配菇類、花椰菜碎提味，經過多次實驗後做出口感鮮美的餐點；另也有蔬食肉丸三明治以及蔬食肉排三明治，加入新鮮牛番茄及起司，適合當成餐間點心食用。

▲▼ 星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲▼ 星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲星巴克首次開賣生吐司，以燕麥奶製作不添加一滴水，燕麥奶生吐司 $60；地瓜燕麥奶吐司帕里尼，$100。（圖／星巴克提供）

除了餐點部分，本次一大亮點就是星巴克終於首次開賣生吐司，是市面上首款以燕麥奶製成的生吐司，高成本材料製作，不添加一滴水分，讓消費者入口吃得到吐司原本的香氣，也將此融入到餐點「地瓜燕麥奶吐司帕里尼」，搭配多樣堅果地瓜泥豐富味蕾層次，若是不想走出家門，5款產品也皆可於外送平台上點購。

▲▼ 星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲▼ 星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲楓糖胡桃風味那堤及熱賣回歸的芝麻抹茶那堤，（杯型小至大）$145 至$175 。（圖／星巴克提供）

而星巴克最主要的飲品部分，本次也有兩款在地開發秋季檔期飲品「楓糖胡桃風味那堤」及熱賣回歸的「芝麻抹茶那堤」，前者可加價換為燕麥奶，濃密的燕麥奶口感，與香甜的楓糖胡桃糖醬結合，溫暖初秋；後者則推薦換以豆奶調和，豆香與芝麻及抹茶完美融合，入口口感分明。

▲▼ 星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲星巴克超質感牛皮紙袋包，$420（小）；$480（中） 。（圖／星巴克提供）

針對星巴克控而設計的小物，還有超質感的「牛皮紙袋包」，以星巴克經典提袋為設計，植物纖維漿材料「水洗牛皮紙」製成，環保之餘可多次使用，尤其是時下正夯的簡約文青風外型，分為小款與中款兩種尺寸，即日起開賣，與餐點以及飲品們一次佔領粉絲們的荷包。

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關鍵字：

星巴克, Starbucks, 咖啡, 蔬食, 生吐司, 燕麥奶
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