Melody嘆「女人不要太能幹」有原因　穿低胸襯衫扮「花邊教主」

▲Melody今出席RALPH LAUREN頂級紫標男女裝秋季鑑賞會，大嘆：「女人最好不要太能幹。」（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

女星Melody（殷悅）今（16日）出席RALPH LAUREN頂級紫標男女裝秋季鑑賞會，穿上一身優雅褲裝現身，感慨身為女明星好辛苦，即使非常嘴饞也只敢吃四分之一個Mini Size的月餅，今天被問及有沒有想過自己做月餅？Melody立刻大嘆：「我到底有多苦！月餅用買就好了。」還小聲說道：「女人最好不要太能幹，不然先生會開始要求很多事情。」提醒所有能幹的女人們記得要先寵愛自己，偶爾耍耍廢沒關係的。

▲Melody今日出席RALPH LAUREN頂級紫標系列秋季鑑賞會。（圖／品牌提供）



美國服裝品牌RALPH LAUREN對於小時候在美國長大的Melody來說再熟悉不過，她笑說今天走的就是一個「Gossip Girl」的風格，平常幾乎都以裙裝為主，今天特別選穿了RALPH LAUREN頂級紫標系列的直條紋西裝外套搭配格紋褲裝現身，營造出一種彷彿走在紐約上西城中，屬於上流社會名媛貴婦的休閒風格。而內搭的一件絲質的光澤感襯衫，精準的垂墜感深得Melody的心，領口部分開得頗低，不過Melody坦言：「結婚十幾年，老公可能覺得性感離我很遙遠，但還是要把自己當性感尤物，不然生活太乏味。」

▲內搭真絲緞面裹身上衣NT＄54,800。（圖／品牌提供）

隨著中秋節腳步近了，Melody感慨身為女明星好辛苦，尤其是過了一個年紀更難維持身材，想吃個月餅都很煎熬，每天只敢吃四分之一個Mini Size的月餅，為了在媒體鏡頭前好看展現驚人的自制力。

而Melody的一手好廚藝眾人皆知，訪問中提及有沒有想過自己做月餅？她馬上駁回：「我到底有多苦！月餅用買就好了。」並語重心長的說道：「我覺得女人最好不要太能幹，太能幹先生會開始要求你親手做很多事情，那我們就麻煩了，所以偶爾在先生面前還是要耍廢。幹嘛這麼辛苦，女生就是要被寵愛的，要先寵愛自己。」還加碼一個小心機提供給所有女人們：「偶爾給他（老公）吃幾道失手的菜，就可以說：『那我們要不要去外面吃。』這樣就可以少做了。」

▲BEDFORD小熊毛衣NT＄51,500、棉質褶皺短褲NT＄25,800。（圖／品牌提供）



RALPH LAUREN頂級紫標男女裝在今年秋天首次登台，於9／16～9／20以VIP預約制舉行鑑賞會，以往台灣只有POLO系列可以挑選，這回特別引進紫標系列，彌補了近期內無法出國的遺憾。RALPH LAUREN Collection早秋女裝系列的設計靈感來自於以Ralph Lauren先生老婆命名的「Ricky包」，因此可以在單品中看見許多馬術元素，以大地色調為主軸，展現RALPH LAUREN一直以來擅長彰顯的女性氣質，也包括了融入男裝特色設計的西裝外套、襯衫等單品。

▲真絲喬其紗連衣裙NT＄80,800、Ricky皮革帆布拼接手提包NT＄84,200、Ricky 皮革手提包NT＄88,000。（圖／品牌提供）



紫標系列男女裝著重於品質與手工技法，以頂級喀什米爾羊毛、美麗諾羊毛打造觸感極佳的羊絨單品，男裝部分強調的是經典的傳承，是適合日常各種場合的服裝，以銀灰色、溫暖奶油色為系列主色調，推出包括最受男士們歡迎的「飛行小熊」Polo衫、麂皮拼接夾克、羽絨衣⋯⋯等單品。

▲麂皮外套式襯衫NT＄75,990、Purple Label 小熊Polo衫NT＄13,790。（圖／品牌提供）

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