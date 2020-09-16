fb ig video ETtoday search mobile

Melody嘆「女人不要太能幹」有原因　穿低胸襯衫扮「花邊教主」

>

 ▲Melody今出席RALPH LAUREN頂級紫標男女裝秋季鑑賞會，大嘆：「女人最好不要太能幹。」（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

女星Melody（殷悅）今（16日）出席RALPH LAUREN頂級紫標男女裝秋季鑑賞會，穿上一身優雅褲裝現身，感慨身為女明星好辛苦，即使非常嘴饞也只敢吃四分之一個Mini Size的月餅，今天被問及有沒有想過自己做月餅？Melody立刻大嘆：「我到底有多苦！月餅用買就好了。」還小聲說道：「女人最好不要太能幹，不然先生會開始要求很多事情。」提醒所有能幹的女人們記得要先寵愛自己，偶爾耍耍廢沒關係的。

▲RALPH LAUREN 紫標系列。（圖／品牌提供）

▲Melody今日出席RALPH LAUREN頂級紫標系列秋季鑑賞會。（圖／品牌提供）

美國服裝品牌RALPH LAUREN對於小時候在美國長大的Melody來說再熟悉不過，她笑說今天走的就是一個「Gossip Girl」的風格，平常幾乎都以裙裝為主，今天特別選穿了RALPH LAUREN頂級紫標系列的直條紋西裝外套搭配格紋褲裝現身，營造出一種彷彿走在紐約上西城中，屬於上流社會名媛貴婦的休閒風格。而內搭的一件絲質的光澤感襯衫，精準的垂墜感深得Melody的心，領口部分開得頗低，不過Melody坦言：「結婚十幾年，老公可能覺得性感離我很遙遠，但還是要把自己當性感尤物，不然生活太乏味。」

▲RALPH LAUREN 紫標系列。（圖／品牌提供）

▲內搭真絲緞面裹身上衣NT＄54,800。（圖／品牌提供）

隨著中秋節腳步近了，Melody感慨身為女明星好辛苦，尤其是過了一個年紀更難維持身材，想吃個月餅都很煎熬，每天只敢吃四分之一個Mini Size的月餅，為了在媒體鏡頭前好看展現驚人的自制力。

而Melody的一手好廚藝眾人皆知，訪問中提及有沒有想過自己做月餅？她馬上駁回：「我到底有多苦！月餅用買就好了。」並語重心長的說道：「我覺得女人最好不要太能幹，太能幹先生會開始要求你親手做很多事情，那我們就麻煩了，所以偶爾在先生面前還是要耍廢。幹嘛這麼辛苦，女生就是要被寵愛的，要先寵愛自己。」還加碼一個小心機提供給所有女人們：「偶爾給他（老公）吃幾道失手的菜，就可以說：『那我們要不要去外面吃。』這樣就可以少做了。」

▲RALPH LAUREN 紫標系列。（圖／品牌提供）

▲RALPH LAUREN 紫標系列。（圖／品牌提供）

▲BEDFORD小熊毛衣NT＄51,500、棉質褶皺短褲NT＄25,800。（圖／品牌提供）

RALPH LAUREN頂級紫標男女裝在今年秋天首次登台，於9／16～9／20以VIP預約制舉行鑑賞會，以往台灣只有POLO系列可以挑選，這回特別引進紫標系列，彌補了近期內無法出國的遺憾。RALPH LAUREN Collection早秋女裝系列的設計靈感來自於以Ralph Lauren先生老婆命名的「Ricky包」，因此可以在單品中看見許多馬術元素，以大地色調為主軸，展現RALPH LAUREN一直以來擅長彰顯的女性氣質，也包括了融入男裝特色設計的西裝外套、襯衫等單品。

▲RALPH LAUREN 紫標系列。（圖／品牌提供）

▲RALPH LAUREN 紫標系列。（圖／品牌提供）

▲真絲喬其紗連衣裙NT＄80,800、Ricky皮革帆布拼接手提包NT＄84,200、Ricky 皮革手提包NT＄88,000。（圖／品牌提供）

紫標系列男女裝著重於品質與手工技法，以頂級喀什米爾羊毛、美麗諾羊毛打造觸感極佳的羊絨單品，男裝部分強調的是經典的傳承，是適合日常各種場合的服裝，以銀灰色、溫暖奶油色為系列主色調，推出包括最受男士們歡迎的「飛行小熊」Polo衫、麂皮拼接夾克、羽絨衣⋯⋯等單品。

▲RALPH LAUREN 紫標系列。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren紫標Polo衫。（圖／品牌提供）

▲麂皮外套式襯衫NT＄75,990、Purple Label 小熊Polo衫NT＄13,790。（圖／品牌提供）

►陽帆愛女猛虧老爸「他的歌聽膩了」　林柏宏穿HOGAN爬象山無壓力

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Melody, 殷悅, Ralph Lauren, Purple Label, 紫標, Ralph Lauren紫標, 小熊
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

有一種情誼叫小鬼與楊丞琳　從戀人到摯友「住在彼此的青春裡」

有一種情誼叫小鬼與楊丞琳　從戀人到摯友「住在彼此的青春裡」

認人有障礙！過目必忘「臉盲症」星座Top 3 　射手粗線條才第二

認人有障礙！過目必忘「臉盲症」星座Top 3 　射手粗線條才第二

你可能不知道的7個「減肥冷知識」　第一條超多人都做錯！

你可能不知道的7個「減肥冷知識」　第一條超多人都做錯！

減醣、低醣、生酮飲食有何不同？想要有成效，5大原則必把握 爆汗出油、戴口罩也不糊妝！2020下半年「神級粉底」5選 安格斯12星座一周運勢9/14-9/20　獅子、摩羯、水瓶愛情成功率超高 帥度直逼玄彬！Krystal軍裝照跟畫報超反差 美國隊長與灰故娘熱戀中！公園約會一起吃著冰淇淋「幸福全寫在臉上」 12生肖農曆八月運勢0917-1016　虎開始走好運、龍財運爆發 歐陽娜娜與歐陽娣娣罕見同框比美！「妝髪神複製」挨批：顯老

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面