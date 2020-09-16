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瑞莎不買小珠寶　大方傳女「要買就要最好的」

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▲瑞莎今示範蕭邦2套頂級珠寶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

蕭邦（Chopard）今起至19日舉辦預約制頂級珠寶暨腕錶展，展出總值逾10億元的作品，今由瑞莎示範兩套總值億元的亮點之作，她透露即將滿4歲的女兒Nika已指定未來都要接收她的珠寶，讓她願意集中火力收藏，母女都能戴，她說：「我不會買小小的（珠寶），要買就要最好的。」

▲▼ Chopard瑞莎 。（圖／公關照）

▲瑞莎佩戴蕭邦總值超過8000萬元的藍寶石鑽石套組亮相。（圖／蕭邦提供，以下同）

▲▼ Chopard瑞莎 。（圖／公關照）

▲瑞莎對腕上的貓頭鷹珠寶錶愛不釋手。

瑞莎今佩戴總值上億元的蕭邦祖母綠項鍊與耳環，是此次珠寶展最高價設計，因為項鍊鑲嵌8顆總重49.27克拉哥倫比亞祖母綠，全來自哥倫比亞礦區Muzo，是最高品質的老礦祖母綠，身價自然不凡；而瑞莎也對腕上的雙時區顯示貓頭鷹珠寶錶愛不釋手，她說：「因為懷孕第一次照超音波，女兒就像貓頭鷹站在樹上的模樣。」

▲▼ Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦鑲嵌來自哥倫比亞礦區木佐祖母綠的項鍊與耳環，成套銷售101,470,000元。

▲▼ Chopard 。（圖／公關照）▲▼ Chopard 。（圖／公關照）
▲蕭邦頂級珠寶系列粉紅剛玉套組，17,040,000元。

蕭邦此次珠寶展以上千萬元的高單價作品為主，一套藍寶石項鍊、皇家藍耳環與斯里蘭卡藍寶石戒指套組，總值超過8000萬元；而明星在紅毯上必備的豐富彩色寶石耳環，也在展出之列，例如水晶吊燈造型的祖母綠鑽石耳環、鑲嵌藍色托帕石與海水藍寶的長耳環，都讓人見識品牌一貫的華麗風格。

▲▼ Chopard 。（圖／公關照）▲▼ Chopard 。（圖／公關照）

▲鑲嵌42顆祖母綠與2.92克拉鑽石耳環（左）6,450,000元，鑲嵌藍色托帕石與海水藍寶的耳環2,230,000元。

▲▼ Chopard 。（圖／公關照）▲▼ Chopard 。（圖／公關照）
▲蕭邦動物世界系列錦鯉腕錶（左）2,140,000元，兩地時間顯示的貓頭鷹珠寶錶13,550,000元。

動物世界系列是蕭邦代表作，這回集合全球各限量25只的錦鯉、巨嘴鳥、燕子、貓熊、海豚等造型珠寶錶，可愛模樣結合實用的時間顯示，輕易擄獲貴客目光；法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）也常以動物為設計主題，當中以蛇為意象的Serpent Bohème以是品牌經典，不僅有珠寶，亦有華美錶款可搭配成套。

▲▼Chopard 。（圖／公關照）

▲Boucheron以蛇為意象設計的Serpent Bohème系列腕錶1,350,000元，手鍊300,000元。（圖／Boucheron提供）

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關鍵字：

Chopard, 蕭邦, 瑞莎, Boucheron
fashion.net

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