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小熊維尼「擺鐘＆夜燈」療癒人心！剪影配溫暖黃光　讓你一夜好眠

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編輯／Emily　圖／翻攝自bellemaison.jp、kagu-wakuwaku.com、shopdisney.disney.co.jp

迪士尼小熊維尼呆萌的模樣擄獲了大家的心，做成各種周邊商品更是讓人荷包失血，經常與迪士尼聯名的日本品牌Belle Maison，推出了「維尼造型擺鐘」和「維尼小夜燈」兩款可愛的家居小物，擺在房間看了瞬間療癒，有它們陪伴家裡變得好溫馨。

#維尼造型擺鐘

這款時鐘以白色為主，搭配紅色邊框以及愛心點綴，整體設計簡約可愛，特別的是下方的鐘擺，做成手舉高、雙腳抬起的維尼造型，讓時鐘看起來像維尼拉著一顆大氣球飄浮一樣，鐘擺左右搖動的時候，就好像維尼在隨風搖曳，掛在牆上實在是太可愛啦！

▲小熊維尼擺鐘&夜燈。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小熊維尼擺鐘&夜燈。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲維尼造型擺鐘11,550日圓（約台幣3,207元）。

#維尼小夜燈

Belle Maison推出的「維尼小夜燈」做成白色圓筒狀，上面印了維尼和小豬、跳跳虎、屹耳的剪影，搭配滿天星空和草地圖案，療癒度滿分。打開後會發出柔和的光線，亮度有兩段式調節，使用USB插電，適合放在床頭櫃陪伴你入睡。這款售價3,990日圓（約台幣1,108元）。

▲小熊維尼擺鐘&夜燈。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

另一個日本家居品牌Waku waku land也有推出一款維尼夜燈，同樣是圓筒狀造型，外層有手繪維尼與小豬、花朵圖案、剪影、清新風插圖四種圖案，各自展現不同風格，搭配內部透出的暖色調黃光，能讓房間營造出幸福氛圍，在黑暗中再也不怕孤單。這款售價16,500日圓（約台幣4,582元）。

▲小熊維尼擺鐘&夜燈。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小熊維尼擺鐘&夜燈。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小熊維尼擺鐘&夜燈。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

日本官方迪士尼商店販售的維尼夜燈，是由Yanoman公司所推出，外層是用「拼圖」構成，買來以後要自己動手拼湊，才能組出畫滿維尼插圖的半圓型碗狀燈罩，這款除了擺著當照明，還多了拼拼圖的樂趣，讓粉絲更想收藏。這款售價3,080日圓（約台幣855元）。

▲小熊維尼擺鐘&夜燈。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

▲小熊維尼擺鐘&夜燈。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

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關鍵字：

小熊維尼, 迪士尼, 夜燈, 掛鐘, 雜貨
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