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2020週年慶／必買TOP5！不能出國就用「貴婦保養」好好犒賞自己

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記者李薇／綜合報導

週年慶開打，身為小資女孩想要在年末寵愛自己，好想試試看頂級的貴婦保養就要趁現在，《ET FASHION》也整理5大貴婦級的週年慶組合，價格跟產品買起來絕對划算，而且東西效果直接可以飛速美肌，迅速擁有完美緊實的肌膚狀態。

1.La Prairie 魚子美顏豐潤組，優惠價17,750元

▲週年慶,2020週年慶,La Prairie,肌膚之鑰,la mer,revive,dior,。（圖／品牌提供）

La Prairie的魚子美顏豐潤保濕霜50ml是很多貴婦必買的單品，可以說是不能沒有它，根本就是貴婦界的神級乳霜，這次搭配魚子珍鑽晶露5ml、魚子美顏肌底前導精華10ml、魚子美顏眼露5ml，想晉升貴婦一定要入手。

2.肌膚之鑰 幻夢星湖乳霜晶露組，優惠價24300元

▲週年慶,2020週年慶,La Prairie,肌膚之鑰,la mer,revive,dior,。（圖／品牌提供）

肌膚之鑰旗下的精質乳霜跟精萃光采激光晶露是品牌旗下最有名的兩款單品，這次只要一次購買兩樣單品，就可以擁有更加優惠的價格，兩款單品也是貴婦最愛，使用之後肌膚會變得光滑細緻，重現年輕緊緻。

3.Revive 無敵活膚大滿貫組，優惠價11,160元

▲週年慶,2020週年慶,La Prairie,肌膚之鑰,la mer,revive,dior,。（圖／品牌提供）

Revive光采再生活膚霜50ml*2、光采再生活膚霜15ml*2、光采再生活膚霜5ml*2。，等於買一送40ml的容量組合，將近快要買一送一，不用擔心拿到不會用的贈品，非常精實的組合。

4.La Mer 升級保養首選組，優惠價10620元

▲週年慶,2020週年慶,La Prairie,肌膚之鑰,la mer,revive,dior,。（圖／品牌提供）

La Mer的乳霜絕對是所有貴婦為它瘋狂的單品，據說用了之後臉就會非常緊實、澎潤，每天晚上一定要用，這次推出60ml（乳霜、舒芙乳霜、水凝霜三種質地擇一），還可以獲得新品濃萃雙重修復精華5ml、乳霜7ml，可以說是好用單品的組合，非常實用。

5.迪奧 精萃再生玫瑰微導精露組，優惠價13,500元

▲週年慶,2020週年慶,La Prairie,肌膚之鑰,la mer,revive,dior,。（圖／品牌提供）

迪奧精萃再生玫瑰微導精露50ML、精萃再生花蜜玫瑰凝露30ML、精萃再生花蜜乳霜15ML、花蜜玫瑰美肌塑顏棒、美妝箱，精萃再生系列是Dior最頂級的系列，這次組合以精華搭配化妝水、乳霜，完全沒有一個不想用的單品，每一款都是經典貨。

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關鍵字：

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fashion.net

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