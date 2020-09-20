《蠟筆小新》實體「小白狗屋」大到能塞人！超Q幼稚園校車也神還原

編輯／Emily 圖／翻攝自p-bandai.jp、re-ment.co.jp

《蠟筆小新》是很多人喜歡的卡通，相關周邊眾多之外，主角小新揹的雙葉幼稚園書包、烏賊碗筷等用品也被做成商品，而這次日本玩具公司Bandai又出新招，居然將寵物狗小白的狗屋實體化，尺寸大到塞得下一個小孩，還有超可愛的「雙葉幼稚園校車模型」，根本逼瘋粉絲。

#小白狗屋

《蠟筆小新》裡面的寵物狗小白擁有高人氣，除了有小白娃娃可以收藏，這次竟推出了實體「小白狗屋」！藍色屋頂配白牆，彷彿直接從卡通裡搬出來，軟軟毛絨材質很舒服，高54.5公分、寬50公分、深度45公分的超大尺寸，讓家中小孩、寵物都能鑽進去休息，也能拿來收納玩具等雜物，不用的時候只要把屋頂拿起來，就可以壓扁、摺疊起來，完全不佔空間。

▲小白狗屋售價7,980日圓（約台幣2,214元）。

#雙葉幼稚園校車模型

除了「小白狗屋」，另一款是「雙葉幼稚園校車模型」，粉紅色長型貓咪巴士可愛度破表，模型的車頂、車門都能打開，輪子也真的能滾動，裡面還可以放入小新與同學們的小公仔，甚至連園長先生也能坐進駕駛座，大家一起在校車裡的萌樣直接融化粉絲們的心。

▲雙葉幼稚園校車模型售價4,980日圓（約台幣1,382元）。

喜歡《蠟筆小新》的話，專門生產盒玩的日本公司RE- MENT，也有推出一系列《蠟筆小新》置物盒，總共有六款造型，分別是小白狗屋、小新玩具盒變成的收納盒，小新露屁屁名片夾、野原先生名片夾、妮妮揍兔子筆架和風間印章架，這系列適合拿來裝飾品、文具等小東西，擺在桌上超逗趣。一個售價700日圓不含稅（約台幣194元）。

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