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41歲秦嵐隔空撞衫Jisoo！「齊露胸下三角區域」網一面倒：她大勝

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▲▼秦嵐撞衫Jisoo 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲41歲女星秦嵐隔空撞衫韓星Jisoo。（圖／翻攝自微博、IG）

記者鮑璿安／台北報導

41歲大陸女星秦嵐因出演《延禧攻略》人氣翻紅，至今熱度不減，日前她身穿平口黑色短裙亮相，姣好身材相當逆齡引發關注，令人驚訝的是，南韓天團BLACKPINK成員Jisoo也巧合穿著同款，兩人相差16歲隔空撞衫，一甜一辣讓粉絲大呼過癮。

▲▼秦嵐撞衫Jisoo 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲▼秦嵐撞衫Jisoo 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲秦嵐穿著Self-Portrait洋裝露出傲人曲線。（圖／翻攝自微博、IG）

女星撞衫已成日常，但大陸女星秦嵐與BLACKPINK成員Jisoo，相差16歲演繹同款洋裝，不免引發大批粉絲圍觀，日前秦嵐穿上時裝品牌Self-Portrait洋裝，平口設計巧妙露出纖瘦肩頸曲線，十分誘人，而衣著的點睛之筆就屬胸前的立體蝴蝶結，隨著中央交接處讓胸下的火辣三角區塊曝光；再加上秦嵐筆直的美腿，腳踩黑色高跟鞋呼應，絲毫看不出秦嵐已經41歲，逆齡顏值令人驚艷。

▲▼秦嵐撞衫Jisoo 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲▼秦嵐撞衫Jisoo 。（圖／翻攝自微博、IG）

▲Jisoo佩戴閃亮髮箍與愛心腰帶，整體回歸甜美氣息。（圖／翻攝自微博、IG）

而正值青春年華的25歲南韓女星Jisoo，雖然撞衫同款裙裝，卻以不同方式演繹，不僅頭上佩戴閃亮髮箍，更運用愛心造型腰帶點綴整體，且少了秦嵐加在脖子間的絲巾，讓原本火辣的衣著回歸少女風；而傲人長腿與直角肩一個不少，也為貼文搶下破300萬讚數，可見高人氣不可小覷。然而此次兩人撞衫也掀起網友兩極討論，大批粉絲認為秦嵐年過40歲，「沒輸就是贏了」、「秦嵐性感風拿捏得恰到好處」。

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關鍵字：

秦嵐, Jisoo, Self-Portrait, 洋裝, BLACKPINK, 女星, 撞衫, 造型
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