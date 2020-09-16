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曾之喬含淚不捨小鬼仍專業帶貨VIVA包　陳昊森曝隨身攜帶超神奇小物

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曾之喬推薦Ferragamo入門款是這顆！陳昊森出門必備3樣物品好神奇 。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

Salvatore Ferragamo今（16日）邀請到女星曾之喬、新生代男演員陳昊森出席品牌秋冬系列發表會，活動前甫傳出小鬼黃鴻升過世噩耗，讓曾之喬難掩不捨哽咽含淚，想起先前曾合作過的情景她說道：「他是非常好的人，是最好最好聊的大哥，很照顧我，我只希望大家一切平安健康。」擔心情緒難收回不願再多談，馬上回歸專業，攜手師弟陳昊森演繹秋冬服裝，俏麗如常。

▲Ferragamo秋冬新品發表。（圖／品牌提供）

▲曾之喬、陳昊森出席Ferragamo秋冬發表會。（圖／品牌提供）

曾之喬面對有關小鬼提問，只能難過回答：「我不知道怎麼回答這題，我還不知道發生什麼事。」努力將焦點拉回正題，今日出席Ferragamo秋冬季新品發表會，曾之喬特別搭配了一個眉上瀏海＋沖天炮包包頭，「為了避免在昊森旁邊看起來像大姐姐」，身上一襲真絲印花洋裝其實近看是若隱若現的透視風格，非常性感有女人味。

▲Ferragamo秋冬新品發表。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo秋冬新品發表。（圖／記者王則絲攝）

▲曾之喬特別推薦手上的VIVA包給想嘗試第一次入手Ferragamo的女孩們。深藍色桑蠶絲印花洋裝NT＄103,000。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

提到今日最喜歡的單品，曾之喬毫不猶豫說道：「我已經拿在我手上！」不過要什麼顏色還在考慮當中，「特別推薦給想入手Ferragamo第一顆包的年輕女孩。」這款VIVA「枕頭包」除了先前首波推出時的粉膚色、米色、黑色、寶寶藍等顏色，今年秋天又再新添酒紅色、梅果紫色款式，非常應景，此外也推出了變奏版的「編織VIVA包」。

▲Ferragamo秋冬新品發表。（圖／品牌提供）

▲Ferragamo秋冬新品發表。（圖／記者王則絲攝）

▲Ferragamo秋冬新品發表。（圖／品牌提供）

▲VIVA蝴蝶結小牛皮肩背包NT＄46,900、編織款VIVA包NT＄59,900。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

近期主演電影《刻在你心底的名字》的新生代鮮肉演員陳昊森，今天第一次出席時尚品牌活動略顯緊張生澀，他笑説：「我今天是一個賽車手的樣子出現！」身穿秋冬秀款同色系的厚磅丹寧襯衫、長褲，中間搭配SF扣飾皮帶，頗有復古韻味。關於私下的穿著，陳昊森坦言自己出門幾乎都是去運動，平常休閒的話則是也會採以全身同色調的裝扮，以簡單大方為主。

▲Ferragamo秋冬新品發表。（圖／品牌提供）

▲首次出席時尚活動的戲劇新星陳昊森。牛仔襯衫NT＄56,900、牛仔長褲NT＄19,500、SF皮帶NT＄15,900。（圖／品牌提供）

提到平時出門攜帶的物品，如果挑選必備的3樣，陳昊森第一樣會帶的是「防曬」，因為不喜歡曬黑，第二樣是「香水」，「因為我覺得香水讓我有自信。」，前兩樣已經讓人覺得與他陽光帥氣外表頗有反差，第三樣則是真的很神奇！陳昊森透露自己會隨身攜帶「薄荷棒」，擦在身上有防止容易冒汗的功用，是他的獨門小秘方，這次大方分享給大家。

▲Ferragamo秋冬新品發表。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

Ferragamo, 曾之喬, 陳昊森, 秋冬, 小鬼, VIVA包, 刻在你心底的名字
fashion.net

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