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幫你畫重點！2020年百貨首波週年慶「最殺優惠整理」一篇看明白

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▲百貨 。（圖／記者李毓康攝）

▲2020年百貨週年慶首波最強優惠回饋一次看，《ET FASHION》幫你畫重點。（圖／記者李毓康攝）

記者鮑璿安／專題報導

9月百貨週年慶大戰開打，近期陸續公佈首波優惠方案，包括台北101、京站週年預備慶，以及微風廣場、微風南京、統一時代百貨、新光三越，《ET FASHION》此次整理出各家百貨的最強優惠回饋一次看，幫你畫好重點，絕對便宜購物不吃虧！

台北101週年慶 9／10 ～10／11 【滿5千元送5百元】

▲▼週年慶 。（圖／百貨提供）

▲台北101首度結合所有合作銀行參與活動，全館滿5,000元送500元。（圖／百貨提供）

今年台北101最大亮點就是首度結合所有合作銀行參與活動，多達30家以上，同時祭出全館滿5,000元送500元優惠，享10%回饋，9/20前（首11天）滿額可再加碼6%，消費單筆滿額享最高達16%回饋；另也與Gogoro聯名推出全球獨家第17代紀念小熊「台北101 X Gogoro 2020紀念熊」，限量2020隻只送不賣。

京站週年預備慶 9／16～10／5【 滿3千8百元送4百元】

京站今年特別提早於9月16日推出「鈔錢佈數週年預備慶」，全檔期全館當日消費累計滿3,800元即可憑發票兌換「400元商品贈券」，消費滿7,600元可兌換「800元商品贈券」，以此類推，並加碼刷台北富邦銀行J卡再贈300元，總計回饋高達21%，比週年慶還高。

微風廣場、微風南京週年慶 9／17～10／12 【滿3千元送3百元】

微風廣場部分今年有珠寶手錶滿30,000元送1,500元酬賓券；國際精品、2FHastens滿10,000元送1,000元酬賓券，首次推出首四日加碼超值回饋，全館累計消費滿300,000元或國際精品、2FHastens累計消費滿800,000元即贈10,000元酬賓劵，另全館憑不限金額消費發票即可兌換100元，最高回饋26％。 

微風南京提供全館消費滿3,000元送300元優惠， 憑微風積點禮遇會員資格並於微風廣場、微風南京當日當館單筆消費6,000元，即可參加總價值超過百萬抽獎機會，單筆12,000即可獲得2次抽獎，以此類推。

統一時代百貨台北店、高雄夢時代購物中心 9／24～10／14 【滿3千元送4百元】

▲▼週年慶 。（圖／百貨提供）

▲統一時代百貨台北店與高雄夢時代購物中心同步舉辦週年慶，化妝品滿2,000送300、全館指定櫃位滿3,000送400 。（圖／百貨提供）

統一時代百貨台北店今年首次與高雄夢時代購物中心聯手舉辦週年慶，祭出包含化妝品滿2,000送300、全館指定櫃位滿3,000送400，搭配台灣PAY使用，回饋率最高達25%，全檔期則有聯名卡友再獨享刷5,000送200，16大指定銀行高檻刷60,000送500，回饋率最高達25%。

新光三越台北南西店10／1~10／18 【滿3千元送3百元】

▲▼週年慶 。（圖／百貨提供）

▲新光三越首波週年慶全館單筆3,000送300，化妝品單筆滿2,000送200 。（圖／百貨提供）

新光三越今年針對化妝品有很強折扣力度，伴隨全館單筆3,000送300，提供化妝品單筆滿2,000送200的優惠；另外，看準電器商機，也有iStore的Apple Watch S6、dyson九月全新上市的Digital Slim Extra無線吸塵器等全新品項，可搭配全館折扣單筆滿10,000送500入手十分划算。

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關鍵字：

週年慶, 優惠, 折扣, 懶人包, 周年慶, 新光三越, 台北101, 京站, 統一時代百貨, 微風廣場, 微風南京
fashion.net

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