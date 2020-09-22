Dior鞋子隨便穿都美！6雙經典款值得珍藏　初次下手必買

▲（左圖／high.heel.addict提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「只需一看足部，便可看出一位女性是否優雅。」-Christian Dior

一踏進Dior優雅華美的店舖，在夢想憧憬的包款跟飾品之外，最令人忍不住將眼光駐足的，就是品牌那些彷彿自帶蘋果光、單單只是存在就值得投以注目的鞋款，承襲著品牌一貫的優雅細膩，Dior在2020年絕對該珍藏的鞋款型號有許多，初次下手一定要從這幾雙開始買單！

#Shoe 01

J'ADIOR高跟鞋

▲J'ADIOR高跟鞋NT$31,000。（左圖／high.heel.addict提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這雙儼然就是Dior眾多鞋款之中最誘人將荷包乖乖奉上的存在，簡單的尖頭跟鞋最能烘托女子肌膚的溫潤姿態，側邊鏤空設計的「J’Adior」圖案既溫柔又有識別度，將優雅化作清新的蝴蝶結悄然裝飾，精心計算過的鞋身曲線，只要套上就能展現雙腿最迷人典雅的高貴樣貌，是一雙只要穿上就能為雙腿加分的完美鞋履。

▲價格NT$41,000。

除了基本款黑色調之外，每季推出的限量版本更是愛鞋成痴女子最該收藏的藝術品！柔美面料經過細膩工法加乘、讓浮紋緹花與棉布交織出最令人動心的鞋款精湛工藝，每一雙都彷彿高級訂製服一般讓人毫無抵抗能力。

#Shoe 02

J'ADIOR平底芭蕾舞鞋

▲價格NT$28,000。（圖／audreyscloset、kwhbridal提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



若為穿不慣跟鞋的率性女子，J'ADIOR系列鞋款也有推出芭蕾舞平底鞋型的設計，一樣以「J'Adior」刺繡飾帶低調裝飾，隨意套上就美的人移不開眼。

#Shoe 03

DIOR GRANVILLE 麻底帆布鞋

▲價格NT$24,000。

▲（圖／stylingkatie、naddnaz_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

看似簡單的麻底帆布鞋之後，其實隱藏著Christian Dior最細膩而精巧的嚴謹工法，除了鞋底完全是手工精製而成，鞋面字樣更是使用刺繡技法，讓整雙鞋厚實而堅韌、更彰顯了許多專屬Dior的經典元素，本季率先推出的Rosa Mutabilis 印花款式更是唯美優雅、讓草編鞋款也成為高貴細膩的代名詞。

#Shoe 04

BOY-D露跟高跟鞋

▲價格NT$36,000。

將女人韻味以最剛柔並存的面貌細膩呈現，這款Dior全新推出的BOY-D 鞋款，全鞋身使用灰白色釉面小牛皮製成，既復古又充滿個性，線條俐落卻細膩優雅，除此之外鞋款更採用新式磁石「CD」鎖扣，鞋身無一處不充滿精巧細節，是一雙足以征戰各場合的完美鞋款。

#Shoe 05

DWAY涼鞋

▲價格NT$24,000。（右圖／rosieholic提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲（右圖／solestoresa提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

想要隨興慵懶又時髦，這款 Dway 涼鞋完全是命定首選！在皮革鞋墊上將Dior最細膩的印花工法與藝術品般的刺繡完美展現，踩上「Christian Dior」的刺繡鞋面，彷彿將品牌百年工藝鎖在足下，夏天實在太適合有一雙。

#Shoe 06

TEDDY-D芭蕾舞鞋

▲價格NT$36,000。

這雙全新推出的Teddy-D 高跟芭蕾舞鞋，是品牌從歷史悠久的作品中找尋出的靈感，鞋款以復刻、優雅又細膩的穿孔設計吸引人目光，粗方根鞋型更是呈現截然不同的溫柔表情，在高貴典雅之外、專屬Christian Dior的更多可能。

簡直想抱著入眠！Dior初入門→經典珍藏系『鞋款型號TOP6』這幾雙隨便穿都美，迷人又雋永的設計真的百看不膩！

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