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動畫版更帥！UNIQLO X《鬼滅之刃》第二彈來襲　超Q托特包必須買到

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▲UNIQLO鬼滅第二彈。（圖／品牌提供）

記者王則絲／台北報導

UNIQLO繼八月時首度迎來漫畫版《鬼滅之刃》聯名UT系列，劇迷們引頸盼望的動畫版也終於要上市，對於藉由動畫進入鬼滅世界的粉絲來說更有收藏的價值。這回不只是帶來6款男、女通版T恤，還加碼推出6款童裝以及6款日常實用的托特包，全系列將於9月21日正式上架。

▲UNIQLO鬼滅第二彈。（圖／品牌提供）

人氣動畫《鬼滅之刃》從日本紅到台灣，收服粉絲年齡層極廣，男生、女生、小朋友都愛，劇場版《鬼滅之刃：無限列車編》也預計將於10月上映。繼漫畫版聯名UT推出後廣受好評，這次UNIQLO再度推出第二波動畫版《鬼滅之刃》圖案聯名UT系列，以男裝版型為主，提供XS～3XL尺寸，男生、女生都能輕鬆駕馭，總共有6款全新印花，包括簡單的造型英文字母、主角竈門炭治郎與妹妹禰豆子海報照、鬼殺隊九柱、我妻善逸以及劇中角色代表性的花紋拼接設計。

▲UNIQLO鬼滅第二彈。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO鬼滅第二彈。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO鬼滅第二彈。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO鬼滅第二彈。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO鬼滅第二彈。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO鬼滅第二彈。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO《鬼滅之刃》動畫版聯名UT系列全新6款，NT＄390。（圖／品牌提供，以下同）

▲UNIQLO鬼滅第二彈。（圖／品牌提供）

▲此次也加碼推出童裝系列尺寸，全家大小可以一起穿著親子裝！

比起漫畫版第一彈，第二彈動畫系列不只還原精緻畫風推出多款帥氣圖案T恤，這次更多了「托特包」配件系列，絕對是本次聯名必收單品！總共推出6種款式，除了有素色搭配鬼滅LOGO的基本款之外，囊括了劇中各種呼吸法的元素符號，組合而成的滿版「鬼滅Monogram」花紋托特包，相當有設計感；主要角色們代表性的服裝圖案也融入了本次聯名的單品中，以拼接手法呈現繽紛視覺，最可愛的款式非這個「拼接托特包」莫屬。

▲UNIQLO鬼滅第二彈。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO鬼滅第二彈。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO鬼滅第二彈。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO《鬼滅之刃》動畫版聯名系列可攜式托特包系列，NT＄390。

早先UNIQLO率先推出漫畫版《鬼滅之刃》聯名系列之後，另一日系快時尚品牌GU也緊接著開賣《鬼滅之刃》特別聯名系列，除了T恤之外，還將「內褲」單品也納入聯名品項，有趣的外型引起不小話題。

▲GU。（圖／品牌提供）

▲GU聯名款。

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關鍵字：

UNIQLO, 鬼滅之刃, 動畫版, 聯名, UT
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