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侯佩岑家有3台冰箱超瘋狂　嘆「老公不愛我吃料理」

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▲女星侯佩岑氣質亮相義大利家電Smeg與Dolce&Gabbana聯名的Sicily is my Love限量系列活動。（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

女星侯佩岑出席義大利家電Smeg與Dolce&Gabbana聯名的Sicily is my Love限量系列活動，對於家中擺設很有想法的她，自嘲：「我雖然不是特別會做菜，卻很愛買家電！」最愛現代設計混復古的衝突混搭，尤其這次的聯名系列，完美結合義大利西西里的海島風格圖騰深得她心，覺得家裡就該是這樣繽紛亮眼，更直呼：「擺一台在家裡，感覺就直接到義大利了。」

▲侯佩岑家有三台冰箱超瘋狂 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲侯佩岑見到義大利家電Smeg與Dolce&Gabbana聯名系列，直呼：「擺一台在家裡感覺就直接到義大利了」。（圖 / 品牌提供，以下同）

侯佩岑大方分享冰箱是她的絕對領域，笑說：「除了我以外，誰都不能靠近冰箱。」平常會自己動手做料理給孩子們的她，也招認老公不愛她的少油、少鹽健康料理，還會買魷魚羹、臭豆腐來「香」她，不愛中式料理的她也漸漸被收買。家裡現有兩台冰箱，買力堅強的侯佩岑現場又手刀購入了一台Smeg冰箱，打算放在房間冰面膜、眼霜等保養品。

▲侯佩岑家有三台冰箱超瘋狂 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲侯佩岑秀大長腿，大方分享除了自己以外不會讓其他人靠近冰箱。

義大利家電Smeg與高端時尚品牌Dolce&Gabbana攜手打造「Sicily Is My Love」系列設計，完美詮釋義大利傳統文化，也將西西里島的海島風情注入，以西西里島風格圖案的刺梨、金檸檬、柑橘類水果、鮮豔櫻桃，以及經典圖騰、精緻的花卉，拼接成超時尚的「復古美學家電」。

▲侯佩岑家有三台冰箱超瘋狂 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Smeg x Dolce&Gabbana 聯名復古美學冰箱，NT$468,000。
 

Smeg x Dolce&Gabbana除了延伸品牌經典推出全新FAB28復古冰箱，這次也推出近年貴婦媽媽們流行收集的小型家電，例如烤麵包機、電熱水器、攪拌機，其中話題度最高的FAB28復古冰箱，全新內裝功能更升級，搭載「多重冷流技術」及「Life+保鮮室」，可維持攝氏負2至負3度，使肉類等食材保持更新鮮。

▲侯佩岑家有三台冰箱超瘋狂 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Smeg x Dolce&Gabbana 電熱水壺，NT$27,800。(圖 / 翻攝 品牌官網）

▲侯佩岑家有三台冰箱超瘋狂 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Smeg x Dolce&Gabbana 烤麵包機，NT$27,800。（圖 / 翻攝 品牌官網）

▲侯佩岑家有三台冰箱超瘋狂 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Smeg x Dolce&Gabbana 攪拌機，NT$72,800。（圖 / 翻攝 品牌官網）
 

經常穿梭在各種電影、電視劇的Smeg家電，只要有在追劇的人都一定看過！尤其是今年超火紅的陸劇《三十而已》，女主角顧佳使用的珍珠白電熱水壺、冰箱、攪拌器等家電，到處都可以看見Smeg的蹤影，超經典的英國國旗冰箱過去也曾因為出現在朴信惠、男神李敏鎬《繼承者們》在韓國爆紅被問翻。

▲侯佩岑家有三台冰箱超瘋狂 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲超火紅的陸劇「三十而已」中，到處也都可以看見Smeg的蹤影。（圖 / 翻攝 愛奇藝）

▲侯佩岑家有三台冰箱超瘋狂 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲超經典的英國國旗冰箱，因為曾出現在朴信惠、男神李敏鎬《繼承者們》在韓國爆紅。

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關鍵字：

侯佩岑, SMEG, Dolce&Gabbana, 冰箱, 義大利
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