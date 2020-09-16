Apple Watch 6愛馬仕款亮相！糖果色錶帶太可愛　訂製面盤優雅多功能

▲Apple Watch Hermes第6代，錶帶如糖果般繽紛活潑。

記者林明瑋 / 台北報導

每到新一代Apple Watch發表，Apple Watch HERMES也跟著讓人敲碗，熱騰騰的第6代推出可以完全訂製的Hermes Circulaire錶盤，錶帶顏色更是如糖果般豐富鮮豔，讓人心情大好。

▲更換不同顏色的錶盤改變風格，錶帶109,00元（整只40,400元）。

HERMES（愛馬仕）的皮件色彩總是讓人驚豔，運用在Apple Watch Hermes錶帶上也毫不遜色，有辣椒紅、橘、琥珀黃、竹子綠、海軍藍、銀蓮花紫，想要低調一點有沈穩的海軍藍可以選擇，經典淺黃褐色的單圈或雙圈錶帶，搭配以馬具的鞍轡為命名的Hermès Attelage系列，採用Barénia小牛皮縫製，充滿獨特品味。

▲第6代 Apple Watch Hermes 系列swift小牛皮錶帶109,00元（整只40,400元）。



▲第6代Apple Watch Hermes Attelage系列雙圈錶帶15,400元（整只43,400元）、單圈小牛皮錶帶109,00元（整只40,400元）。

可以完全訂製的Hermes Circulaire錶盤，具備多種複雜功能，支援各種生活所需，成為重要的小幫手，純黑或黑與白搭配的錶面、優雅的指針、4角有不同的功能顯示，戴上智慧型腕錶更添魅力。

愛馬仕與Apple在2015年首度合作，推出第一代 Apple Watch Hermes系列，至今每年都有新意。精品與智慧型腕錶結合是許多人的心頭好，在追求高科技的同時也能兼顧品味，LOUIS VUITTON（LV）在2017年推出首款智能腕錶，Tambour Horizon系列從此大放光芒，最近男裝與潮流教父Nigo打造LV²聯名系列，其中可愛的鴨子圖案也成了可下載的面盤，果真隨手就能跟上潮流。

▲LV²的鴨子圖案躍上LV Tambour Horizon智能腕錶，潮味滿滿。

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