厚磅系「棉花雪霜色」球鞋TOP6！實測找出命定款　鎖定買單結帳

穿來穿去還是白鞋最耐穿！尤其近幾年球鞋完全可以說是女子們鞋櫃一定要有一雙的基本派鞋型，不管什麼風格的穿搭，只要套上就能無違和出門，2020年各大品牌都推出令人印象深刻的強勢爆款，究竟在今年下半場還有哪幾雙白鞋一定要下手？本次「神級單品全面實測」要推薦六雙絕對值得收藏的白鞋，不只外型好看到不行，默默增高的厚底更讓雙腿比例無限拉長！厚磅系『棉花雪霜色』球鞋TOP6完整實測，一定能找到最適合自己的迷人爆款！

#Shoe 01

Nike Air Zoom Division

▲球鞋價格NT$3,600。

NIKE在2020強勢推出的爆款鞋型！這雙一推出就以狂級姿態搶佔所有人目光,除了擁有極具存在感與份量度的時髦外型,鞋面以 Air Streak Lite 鞋款為靈感，將NIKE最為經典的元素通通掌握在這雙鞋之中，窄版楦頭與側邊鏤空設計拼接，讓基本派白鞋更充滿層次，米白與嫩紫色交錯，讓整雙鞋洋溢著輕盈空氣質感，另外鞋款更在前掌部位設有兩個 Air Zoom 氣墊，讓穿著腳感舒適到不行。

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長腿指數♥♥♥♥

造型感♥♥♥♥♥

價格♥♥♥♥♥

若想擁有一雙外型耐看實穿、又能展露個人風格的鞋款，NIKE AIR ZOOM DIVISION完全滿分！充滿存在度的鞋身更能彰顯選鞋好品味！

#Shoe 02

New Balance 574

▲球鞋價格NT$2,880。



New Balance這輩子一定要擁有一雙的經典型號之一！574將簡約兩字精湛詮釋，這次推出的雪霜白新色，以全白基底搭配金色鞋標，讓鞋款以歷久彌新姿態重磅展現，全皮革鞋身質感耐看到不行，若還沒有入手人生第一雙574，絕對就是鎖定這雙買單結帳！

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長腿指數♥♥♥♥♥

造型感♥♥♥♥



價格♥♥♥♥♥

視覺上充滿心機卻不過分的厚底設計，完全是女生必備，前低後高拉長腿型效果超完美，不虧是New Balance最為熱銷的鞋款型號之一，復古雋永的外型更是百看不膩。

#Shoe 03

adidas Originals ZX ALKYNE

▲球鞋價格NT$5,290。



這雙adidas Originals全新推出、外型極具存在度的ZX ALKYNE，是品牌本季絕對必收的款式，鞋側炫光三條線設計，讓基本色調的鞋款視覺鮮明充滿亮點。經典Boost中底讓腳感充滿驚喜，鞋型更是包覆性極佳，穿膩了基本款白鞋，這雙絕對該打包帶走！

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長腿指數♥♥♥♥♥

造型感♥♥♥♥♥

價格♥♥♥♥

存在感滿分的一雙鞋款，極具層次感的細膩雪白色調展現豐富視覺效果，充滿細節的驚喜鞋身與舒適腳感，讓時髦度更進階一層！

#Shoe 04

Converse Run Star

▲球鞋價格NT$3,280。

Converse繼一雙難求的JW Anderson聯名系列之後所推出的超平價經典版，一樣承襲了超具份量感的厚磅鋸齒鞋底，低筒設計更讓苦於不敢嘗試高筒的女子們有了無所畏懼的滿分首選，份量感中底讓鞋款充滿注目度又能心機增高，讓人完全找不到不收編的理由！

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長腿指數♥♥♥♥♥

造型感♥♥♥♥♥

價格♥♥♥♥♥

穿上立刻讓腿長直達十頭身，存在感不容忽視的一雙強勢鞋型，只要踩出門就成為街頭亮點，鞋款搭配性更是滿分！

#Shoe 05

Nike Wearallday

▲球鞋價格NT$2,200。

這雙堪稱是最能無痛收編的強勢首選，除了鞋款包覆性極夠，足底的柔軟泡棉更讓穿著時的腳感舒適又輕盈，純白鞋身以網眼鞋面來增強透氣性，在細節也留意的百搭鞋型內外兼具，增高鞋底更是不經意就拉長雙腿。

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長腿指數♥♥♥♥♥

造型感♥♥♥♥

價格♥♥♥♥♥

各種時候都能套上就出門的百搭白鞋！厚磅鞋底卻擁有輕盈鞋身，穿著時的舒適感無可挑剔，CP值超高。

#Shoe 06

Converse Chuck Taylor 1970 Rivals

▲球鞋價格NT$2,680。

將Converse最為經典的70鞋型以解構姿態重新演繹，鞋頭、鞋身與鞋底都以拆解樣貌詮釋，紅白配色更讓視覺上極具亮點，這是一雙存在度完全不容忽視的細膩鞋款，重磅厚底更讓不敢嘗試高筒的女子也能輕鬆駕馭！

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長腿指數♥♥♥♥

造型感♥♥♥♥♥

價格♥♥♥♥♥

超厚鞋底讓高筒鞋也能滿分演繹激長腿值，解構鞋身與細節拼接讓鞋款注目度無可忽視，絕對是年度最該收的一雙70無誤。

2020下半「爆款白鞋開揭」！厚磅系『棉花雪霜色』球鞋TOP6，每一雙都讓人好心動，鞋櫃白鞋總是不嫌多，不妨再用振興券跟動滋券秒速收編吧！

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