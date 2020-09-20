小資女也要擁有Tiffany！6個輕預算款適合初入手　一輩子都戴不膩

Tiffany & Co.自1837年品牌創立以來，以每一段經典雋永的愛情故事為靈感，展現愛情多樣風貌，不只是一件精緻的珠寶作品，更伴隨著大家度過許多美好浪漫的時光，除了品牌最初經典的「Return to Tiffany」愛心鑰匙環系列，Tiffany也有許多值得收藏的標誌性系列，簡約、優雅又充滿正面能量的設計，是戴一輩子也不膩的收藏級單品！

Tiffany & Co.

經典珠寶推薦

Item 01

Tiffany 1837

▲Tiffany 1837 純銀環圈戒指 NT$12,500。

Tiffany 1837系列主要設計靈感就圍繞著品牌創立的年份，鐫刻有Tiffany誕生年份的數字，採用簡約又俐落的流線形設計，時尚又經典的外觀，一年四季配戴都適合，以雙鎖環設計平添現代優雅氣息，較親民的價位可以作為初入手的Tiffany單品！

Item 02

T Smile

▲Tiffany T Smile 18K玫瑰金項鍊(Small) NT$30,000。

最近爆紅的Tiffany T Smile微笑項鍊，在韓劇《雖然是精神病但沒關係》與陸劇《三十而已》等夯劇的加持下，已經成為Tiffany新一代爆賣系單品，以甜美的微笑曲線搭配Tiffany T系列的俐落結構，打造出兼具活力與女人味的單品，加上項鍊有多種尺寸可選擇，呈現截然不同的配戴效果！

Item 03

Tiffany Infinity

▲Tiffany Infinity 18K玫瑰金鑲鑽戒指 NT$85,000。

Tiffany Infinity系列是傳承、能量及生命力的象徵，以環環相扣的窄形鑽戒，呈現出生生不息的力量，單純的線條就能打造出極具氣勢的單品，外表看起來簡約俐落，但一配戴上就能感受到它的神奇魔力，從各個角度看都散發著迷人風采！

▲Tiffany Infinity 純銀戒指 NT$12,500。

Item 04

Tiffany Elsa Peretti Open Heart

▲Tiffany Elsa Peretti Open Heart 迷你18K玫瑰金心型鍊墜(7mm) NT$17,500。

品牌最簡約又動人的Elsa Peretti Open Heart系列，以鏤空心形樣式呈現，讓人感受到愛情簡單又美好的一面，除了「Return to Tiffany」愛心鑰匙環系列，Elsa Peretti Open Heart優雅又浪漫的風格，也是情人間表達愛意的首選之一喔！

Item 05

Tiffany Fleur de Lis

▲Tiffany 18K玫瑰金鑲鑽花梗項鍊 NT$30,000。

喜愛低調又典雅風格的妳，鎖定Tiffany Fleur de Lis 系列就對了！具有女人味與優雅的設計，反映出女孩們沈穩自信的女神風範，簡單的設計點綴著閃亮的鑽石，如同陽光下的花梗閃閃發光！這款帶有鑽石的小項鍊，也被譽為是CP值超高的隱藏必收藏單品喔！

Item 06

Tiffany Infinity

▲Tiffany Infinity 18K玫瑰金鑲鑽手環 NT$168,000。

絕美的Tiffany Infinity系列，有項鍊、戒指、手環、耳環多種單品可供挑選，其中這款手環也是內行人收藏的重點款式，充分展現出堅強力量與樂觀精神，帶來滿滿的正面能量，精緻的造型更讓手部顯得纖細嫩白，如果預算有限的話，也可以從無鑽的銀飾下手喔！

▲Tiffany Infinity 純銀手環 NT$18,000。

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