表面高冷其實很好相處的3大星座！Top 1超有同理心就像另一個自己

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

有些人不認識時，看起來好像很高冷、很有距離感或是很難搞的感覺，但一相處才發現原來他們只是被蒙上了一層「難親近」的濾鏡，其實很好相處，更是不可多得「知心朋友」首選，像是以下3個星座就很容易碰到這樣的狀況，下次遇到他們，別再被他們的假面形象嚇到了，大膽放心的與他們交流吧。

Top 3：處女座



很在意各種細節的處女座，因為對任何事都要追求完美的關係，事事都很謹慎小心，看起來或許會有點正經八百、嚴肅的印象，有時甚至會給人吹毛求疵的感覺，但其實處女座其實樂於助人，對人很體貼還很容易感動，所以實際上是很好相處的，尤其對於朋友而言，如果有什麼困難或難過的時候，他們是一個很好的傾聽者，就算相處時發生了不愉快，處女座常也是主動示弱、求和的那一個。

Top 2：水瓶座



思想很跳躍性的水瓶座，性格上也很多變，有時活潑風趣，有時又抑鬱冷淡，因而常給人一種忽冷忽熱、捉摸不定的印象，導致「風評」不太好。但水瓶其實不是故意擺態，只是思緒變化太快速，而且一旦水瓶把你當做朋友，就會非常忠貞、講義氣，是那種「你過得好他們會開心地幫你拍手，真心祝福你；你若不好，他們也一定會在旁邊支持你，陪你一起度過」真心實意對待朋友的類型，

Top 1：天秤座



天秤座看起來就是一副不好接近的樣子，其實他們很會為別人著想，同理心很高，相處起來給人感覺很舒服，甚至會有種「他們就好像世界上的另一個自己」的錯覺，對你無比了解，又能感同身受，如果可以擁有天秤這個好朋友，那人生真的就非常圓滿了。

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