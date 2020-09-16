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林義傑超怕老氣錶　雅典陀飛輪錶很對味

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▲雅典錶今發表X造型框架的BLAST鏤空陀飛輪腕錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

雅典錶（Ulysse Nardin）今發表全新BLAST鏤空陀飛輪腕錶，單價約150萬元起的5只錶一抵達台灣，其實都已被預訂一空了，讓今日擔任活動嘉賓的超馬好手、也經營自創運動品牌的林義傑驚訝不已，不過想想也不奇怪，他表示：「以前覺得陀飛輪是前輩戴的錶、價位也高，但這次雅典錶設計很有現代感，且價格親民，符合年輕人的需求。」

▲▼ 雅典錶林義傑 。（圖／公關照）

▲林義傑讚雅典表BLAST鏤空陀飛輪腕錶風格年輕。（圖／雅典表提供，以下同）

言談間林義傑顯得很怕老氣設計，透露名錶有花有鳥的圖案絕非他所愛，運動風格錶款才吸引他。雅典錶鏤空系列首度推出搭載自動上鍊陀飛輪機芯的BLAST腕錶，個性大膽的X造型立刻吸引他的目光，飛行陀飛輪裝置位於6時位置，連對應方向的發條盒也成為面盤裝飾的一部分，共有白色、藍色、黑色與玫瑰金材質等4款，各個酷味十足。

▲▼ 雅典錶林義傑 。（圖／公關照）

▲雅典錶玫瑰金BLAST鏤空陀飛輪腕錶，1,785,200元。

▲▼ 雅典錶林義傑 。（圖／公關照）▲▼ 雅典錶林義傑 。（圖／公關照）
▲雅典錶藍色BLAST鏤空陀飛輪腕錶（左）1,455,000元，黑色BLAST鏤空陀飛輪腕錶1,521,000元。

陀飛輪錶的確走出過往予人的斯文印象，與雅典錶同屬開雲（Kering）集團的GP（Girard-Perregaux，芝柏表），今年推出限量8只的鈦金屬材質的Cosmos Infinity Edition腕錶，一次結合3種複雜功能，包括由GP招牌Neo Bridge固定的七弦琴狀陀飛輪裝置、3時位置顯示晝夜的地球儀、微繪的天象儀，天文功能配上酷黑外型，其實很有未來感。

▲▼ GP 。（圖／公關照）

▲GP今年發表限量8只的Cosmos Infinity Edition陀飛輪腕錶，未定價。（圖／GP提供）
 

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關鍵字：

林義傑, 雅典錶, Ulysse Nardin, GP
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