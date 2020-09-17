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廖曉喬孕肚神隱只秀上半身　戴87萬寶格麗珠寶當俏媽咪

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▲▼廖曉喬 。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）

▲林牧潔（左）戴百萬滿天星勞力士鑽錶，與孫瑩瑩、戴寶格麗耳環的廖曉喬聚餐。（圖／翻攝muchieh IG）

記者陳雅韻／台北報導

微風集團策略長廖曉喬7月底公布懷孕喜訊，至今沒有公開亮相，只有在IG上分享新照或名媛幫朋友聚會露臉，但照片僅限上半身，始終沒有露出孕肚，不過可確認的她是時尚孕媽咪，與嫂嫂孫芸芸的姊姊孫瑩瑩、紅豆食府少奶奶林牧潔聚餐時，不忘戴上877,000元的寶格麗（BVLGARI）Serpenti鑽石耳環，與林牧潔腕上的百萬元勞力士（Rolex）滿天星鑽錶，一起放閃。

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲廖曉喬佩戴的寶格麗Serpenti Eyes on Me系列祖母綠與鑽石耳環，877,000元。（圖／寶格麗提供）
 

名媛姊妹淘聚會看似平凡，其實隨手戴都是頂級精品，不過絕不盲從流行，幾乎只下手辨識度極高的經典款。例如林牧潔所戴的是勞力士Oyster Perpetual Day-Date面盤滿鑽的腕錶，而廖曉喬愛珠寶，耳際上鑲嵌祖母綠與鑽石的Serpenti Eyes on Me系列耳環即是寶格麗的代表作。

▲▼廖曉喬 。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）

▲廖曉喬孕期穿搭依然時尚，穿白洋裝搭配草帽與eve by Rene x Miffy聯名墨鏡，營造度假感。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG，以下同）
 

廖曉喬對珠寶耳環情有獨鍾，去年與媽媽一童搭日本高檔火車七星列車旅行時，戴上要價約120萬元的Chaumet Joséphine Aigrette Impériale鷺羽冠冕 18K白金鑲鑽耳環美美入鏡，她的婚戒也出自Chaumet，為戒環如波浪線條的Liens d'Amour鑽戒。

▲▼廖曉喬 。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）

▲廖曉喬去年搭高檔七星列車，戴Chaumet Joséphine Aigrette Impériale鷺羽冠冕鑽石耳環，1,199,000元。

▲▼廖曉喬 。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）
▲廖曉喬的婚戒是Chaumet Liens d'Amour鑽戒，約90,000元。

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關鍵字：

廖曉喬, 林牧潔, 孫瑩瑩, 寶格麗, BVLGARI, 勞力士, Rolex
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