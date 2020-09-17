搶下RIMOWA「鏡面行李箱」為旅行超前部署　還可裝LED跑馬燈太帥

記者王則絲／台北報導

雖然現在還無法放心出國遊玩，但是買行李箱不嫌早，一定有機會用上！等待越久的旅行越需要盛大籌備，用最時髦的行李箱來迎接是非常棒的選擇。RIMOWA於今年加入MONCLER Genius（天才計畫）2020，攜手創造「REFLECTION」合作系列，2月時在米蘭發布會搶先亮相聯名款「鏡面行李箱」就已生火一票民眾，而現在終於可以在全球MONCLER、RIMOWA買到了！

▲RIMOWA X MONCLER鏡面行李箱。（圖／品牌提供，以下同）

其實早在今年2月米蘭時裝周時，MONCLER搶先發佈了MONCLER Genius（天才計畫）2020年的12項合作企劃，其中與德國精品行李箱品牌RIMOWA攜手打造的全新科技感「鏡面行李箱」就已經引起不小話題，當時預計要於6月發佈，但由於全球疫情關係影響延遲到現在，終於等到正式販售了。

MONCLER 與RIMOWA此番共同設計推出的「REFLECTION」系列行李箱，以RIMOWA Original Cabin為原型創作，並運用了RIMOWA的標誌性鋁合金打造出閃亮鏡面，特殊的光感與MONCLER羽絨外套的經典亮面效果有異曲同工之妙，搭以黑色啞光把手調和高調炫木桿，並提升了行李箱的實用性。

此外，在箱身上還鑲有一塊MONCLER金屬徽章，且箱內配備全套專為此系列打造的銀色收納包，以MONCLER獨特的充絨尼龍面料製作而成，在這次的作品中，可以看見兩個品牌的標誌性視覺元素。

▲行李箱細節與內部配備。



「REFLECTION」系列還將加碼發售一款特別版限量行李箱，於箱體正面裝上亮眼的LED屏幕，旅客可藉由手機應用程式設定文字並即時顯示，非常帥氣又極具科技感，往後在機場行李轉盤上，絕對能一秒找到自己的行李箱！MONCLER RIMOWA REFLECTION行李箱已於全球專門店與網路上市，LED特別版行李箱則將於12月份在部分指定專門店發售。

▲LED限量系列。（圖／翻攝自RIMOWA）



在 Instagram 查看這則貼文 蕭敬騰 Jam Hsiao & LION（@jam_hsiao0330）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 14 日 下午 11:21 張貼

許多小資族群或者是熱愛旅行的學生們，高端的行李箱或許較難入手，其實平價行李箱也有時髦的選擇，在路上拖行一樣不失面子，像是無印良品的簡約素色行李箱系列就很受到年輕人們歡迎，今夏新推出的雪白顏色行李箱款式，讓人一眼愛上，有多種尺寸可以挑選。

▲無印良品白色行李箱。（圖／翻攝自官網）



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