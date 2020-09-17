fb ig video ETtoday search mobile

搶下RIMOWA「鏡面行李箱」為旅行超前部署　還可裝LED跑馬燈太帥

>

記者王則絲／台北報導

雖然現在還無法放心出國遊玩，但是買行李箱不嫌早，一定有機會用上！等待越久的旅行越需要盛大籌備，用最時髦的行李箱來迎接是非常棒的選擇。RIMOWA於今年加入MONCLER Genius（天才計畫）2020，攜手創造「REFLECTION」合作系列，2月時在米蘭發布會搶先亮相聯名款「鏡面行李箱」就已生火一票民眾，而現在終於可以在全球MONCLER、RIMOWA買到了！

▲RIMOWA X MONCLER。（圖／品牌提供）

▲RIMOWA X MONCLER鏡面行李箱。（圖／品牌提供，以下同）

其實早在今年2月米蘭時裝周時，MONCLER搶先發佈了MONCLER Genius（天才計畫）2020年的12項合作企劃，其中與德國精品行李箱品牌RIMOWA攜手打造的全新科技感「鏡面行李箱」就已經引起不小話題，當時預計要於6月發佈，但由於全球疫情關係影響延遲到現在，終於等到正式販售了。

▲RIMOWA X MONCLER。（圖／品牌提供）

MONCLER 與RIMOWA此番共同設計推出的「REFLECTION」系列行李箱，以RIMOWA Original Cabin為原型創作，並運用了RIMOWA的標誌性鋁合金打造出閃亮鏡面，特殊的光感與MONCLER羽絨外套的經典亮面效果有異曲同工之妙，搭以黑色啞光把手調和高調炫木桿，並提升了行李箱的實用性。

此外，在箱身上還鑲有一塊MONCLER金屬徽章，且箱內配備全套專為此系列打造的銀色收納包，以MONCLER獨特的充絨尼龍面料製作而成，在這次的作品中，可以看見兩個品牌的標誌性視覺元素。

▲RIMOWA X MONCLER。（圖／品牌提供）

▲RIMOWA X MONCLER。（圖／品牌提供）

▲RIMOWA X MONCLER。（圖／品牌提供）

▲行李箱細節與內部配備。

「REFLECTION」系列還將加碼發售一款特別版限量行李箱，於箱體正面裝上亮眼的LED屏幕，旅客可藉由手機應用程式設定文字並即時顯示，非常帥氣又極具科技感，往後在機場行李轉盤上，絕對能一秒找到自己的行李箱！MONCLER RIMOWA REFLECTION行李箱已於全球專門店與網路上市，LED特別版行李箱則將於12月份在部分指定專門店發售。

▲RIMOWA X MONCLER。（圖／翻攝自RIMOWA）

▲LED限量系列。（圖／翻攝自RIMOWA）

許多小資族群或者是熱愛旅行的學生們，高端的行李箱或許較難入手，其實平價行李箱也有時髦的選擇，在路上拖行一樣不失面子，像是無印良品的簡約素色行李箱系列就很受到年輕人們歡迎，今夏新推出的雪白顏色行李箱款式，讓人一眼愛上，有多種尺寸可以挑選。

▲MUJI行李箱。（圖／官網）

▲MUJI行李箱。（圖／官網）

▲無印良品白色行李箱。（圖／翻攝自官網）

►RIMOWA正式回歸台灣首間店位置曝光！最快年底前登場

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

MONCLER, 盟可睞, RIMOWA, 行李箱, 聯名, MONCLER Genius, 鏡面行李箱
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

地表最會製造浪漫！天生戀愛高手星座TOP3　冠軍不是雙魚

地表最會製造浪漫！天生戀愛高手星座TOP3　冠軍不是雙魚

12生肖農曆八月運勢0917-1016　虎開始走好運、龍財運爆發

12生肖農曆八月運勢0917-1016　虎開始走好運、龍財運爆發

「在哪裡跌倒，就在那躺下」用幹話包裝的心理學　句句說進心坎裡

「在哪裡跌倒，就在那躺下」用幹話包裝的心理學　句句說進心坎裡

奧斯塔羅12星座一周運勢0914-0920　雙魚心情不好就敗家、天蠍感情出現裂痕 世上最好用的護唇膏來了！一條才248元　連「海溝唇紋」都能撫平 小鬼潮牌AES官網剩6樣商品進入「無限期店休」　新品牌未公開先離開 1分鐘「法式陰道訓練」讓粗腰、蘿蔔腿都瘦了　5個理由女生都該練 專業化妝師曝女生常犯的「底妝錯誤」，你中了幾個呢？ 幫你畫重點！2020年百貨首波週年慶「最殺優惠整理」一篇看明白 安格斯12星座一周運勢9/14-9/20　獅子、摩羯、水瓶愛情成功率超高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面