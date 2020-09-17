這是肥肚不是懷孕！「這些食物」超危險，吃了運動都白費

▲發酵性碳水化合物容易腹脹，飲食必須要留意。（圖／翻攝自IG/madlymish）

編輯 / Lily

減重人士都知道肚子超難減，明明控制飲食，但肥肚還是不聽使喚。日前有美國健身愛好者發現，只要一吃發酵性碳水化合物，原本的腹肌就會發脹變成小腹，換句話說，只要避開這些食物，才能離理想曲線更進一步！

近來美國健身愛好者掀起一波「低發酵性碳水化合物」飲食法（(Low FODMAP Die），這個飲食方式能幫助保持肌肉線條，少吃蘋果、芹菜、玉米和乳製品，因為這些食物消化時會發酵產生氣體，容易導致腹脹。

在 Instagram 查看這則貼文 MICHELLE（@madlymish）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 15 日 下午 12:53 張貼

熱愛運動的Michelle Middleton，就曾在IG分享過，她只要吃了希臘乳酪，在幾分鐘內肚子就會脹起來，這脹起來的幾小時，像極了孕婦。正因如此，她便依據飲食經驗記錄下來最容易肚脹的食物，分別是乳酪、蘋果、梨子、西瓜、花椰菜和蘆筍。

如果你容易腹脹，或是即便少吃仍有小腹困擾，不妨試試以下低發酵性碳水化合物清單，只要正確選擇食物，就可以避開腹脹地雷。

在 Instagram 查看這則貼文 MICHELLE（@madlymish）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 4 日 上午 11:27 張貼

水果類，建議選擇柳橙、奇異果和草莓，蔬菜類則可多吃番茄，地瓜、蘿蔔、白菜，奶製品則可挑選無乳糖奶製品，像是杏仁奶和米漿，麵包類則以無麩質麵包為大原則。

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