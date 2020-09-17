fb ig video ETtoday search mobile

這是肥肚不是懷孕！「這些食物」超危險，吃了運動都白費

>

▲▼「低發酵性碳水化合物」飲食法正夯 。（圖／翻攝自IG/madlymish）

▲發酵性碳水化合物容易腹脹，飲食必須要留意。（圖／翻攝自IG/madlymish）

編輯 / Lily

減重人士都知道肚子超難減，明明控制飲食，但肥肚還是不聽使喚。日前有美國健身愛好者發現，只要一吃發酵性碳水化合物，原本的腹肌就會發脹變成小腹，換句話說，只要避開這些食物，才能離理想曲線更進一步！

近來美國健身愛好者掀起一波「低發酵性碳水化合物」飲食法（(Low FODMAP Die），這個飲食方式能幫助保持肌肉線條，少吃蘋果、芹菜、玉米和乳製品，因為這些食物消化時會發酵產生氣體，容易導致腹脹。

熱愛運動的Michelle Middleton，就曾在IG分享過，她只要吃了希臘乳酪，在幾分鐘內肚子就會脹起來，這脹起來的幾小時，像極了孕婦。正因如此，她便依據飲食經驗記錄下來最容易肚脹的食物，分別是乳酪、蘋果、梨子、西瓜、花椰菜和蘆筍。

如果你容易腹脹，或是即便少吃仍有小腹困擾，不妨試試以下低發酵性碳水化合物清單，只要正確選擇食物，就可以避開腹脹地雷。

水果類，建議選擇柳橙、奇異果和草莓，蔬菜類則可多吃番茄，地瓜、蘿蔔、白菜，奶製品則可挑選無乳糖奶製品，像是杏仁奶和米漿，麵包類則以無麩質麵包為大原則。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

低發酵性碳水化合物, 肥肚, 減重, 瘦身, 飲食法
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

地表最會製造浪漫！天生戀愛高手星座TOP3　冠軍不是雙魚

地表最會製造浪漫！天生戀愛高手星座TOP3　冠軍不是雙魚

12生肖農曆八月運勢0917-1016　虎開始走好運、龍財運爆發

12生肖農曆八月運勢0917-1016　虎開始走好運、龍財運爆發

「在哪裡跌倒，就在那躺下」用幹話包裝的心理學　句句說進心坎裡

「在哪裡跌倒，就在那躺下」用幹話包裝的心理學　句句說進心坎裡

奧斯塔羅12星座一周運勢0914-0920　雙魚心情不好就敗家、天蠍感情出現裂痕 小鬼潮牌AES官網剩6樣商品進入「無限期店休」　新品牌未公開先離開 世上最好用的護唇膏來了！一條才248元　連「海溝唇紋」都能撫平 1分鐘「法式陰道訓練」讓粗腰、蘿蔔腿都瘦了　5個理由女生都該練 專業化妝師曝女生常犯的「底妝錯誤」，你中了幾個呢？ 幫你畫重點！2020年百貨首波週年慶「最殺優惠整理」一篇看明白 安格斯12星座一周運勢9/14-9/20　獅子、摩羯、水瓶愛情成功率超高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面