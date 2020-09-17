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YSL「小金條」限量6色換上高級鱷魚紋！小紅書狂推#28橘棕爛番茄超減齡

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▲▼YSL小金條限量6色小紅書狂推#28爛番茄。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL小金條推出6大紅色系限量新色，連包裝都換上限定鱷魚紋。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

YSL「小金條」真的放火無極限！從上市以來就燒翻無數人錢包、連女神泫雅都愛用的YSL奢華緞面絲絨唇膏，今年9月換上超美限定紅色鱷魚紋外殼，推出全新限量6色，從今年秋冬超夯的棕紅色、百搭西柚色、甜美草莓紅到顯白爛番茄色全都有，其中減齡「#28橘棕胡蘿蔔」和性感「#21藍調正紅」更是小紅書上被瘋狂轉推的神仙色號，一定要搶先鎖定。

▲▼YSL小金條限量6色小紅書狂推#28爛番茄。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼YSL小金條限量6色小紅書狂推#28爛番茄。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 奢華緞面絲絨唇膏，NT$1,360。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

以1975年YSL經典煙管褲為靈感的奢華緞面絲絨唇膏，有著絲絨柔滑的極霧質地和濃霧飽和色彩，加上黑金配色的時尚包裝，被暱稱為「小金條」，還沒上市就在網上掀起瘋狂討論。即將於9/18上市的限量小金條，換上高定鱷魚紋，高級精品感的限定包裝和全新限量6大美色讓小紅書網友瘋推。

▲▼YSL小金條限量6色小紅書狂推#28爛番茄。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 奢華緞面絲絨唇膏，#21藍調正紅，NT$1,360。

比起正紅更多了藍調的復古冷調紅色，一擦上立刻點亮全臉、氣勢全開，連牙齒都顯白，薄擦厚擦都能帶出性感魅力，被封為跑趴必備心機色。

▲▼YSL小金條限量6色小紅書狂推#28爛番茄。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 奢華緞面絲絨唇膏，#28橘棕胡蘿蔔，NT$1,360。

小紅書上被瘋推的橘棕爛番茄色，被形容為磚紅＋胡蘿蔔色mix而成，超顯白之外，薄擦超減齡、活力感十足，人人都該有一支！

▲▼YSL小金條限量6色小紅書狂推#28爛番茄。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 奢華緞面絲絨唇膏，#114蜜桃玫瑰，NT$1,360。

#114是加入棕色調的棗泥紅棕色，薄擦有軟萌溫柔感，就算素顏也能完美提升氣色不突兀，搭配全妝更顯優雅氣質。

▲▼YSL小金條限量6色小紅書狂推#28爛番茄。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 奢華緞面絲絨唇膏，#120橘棕柿紅，NT$1,360。

在柿子紅裡調入了棕調的#120就是近來超夯的棕紅色，不挑膚色，誰擦誰時髦。

▲▼YSL小金條限量6色小紅書狂推#28爛番茄。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼YSL小金條限量6色小紅書狂推#28爛番茄。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲YSL 奢華緞面絲絨唇膏，#119草莓果醬、#110俏皮西柚，NT$1,360。

#119薄塗是草莓水紅色，厚塗是梅子酒紅色，在小紅書上被推為冷豔性感的女神色；#110則是實用百搭的西柚紅，不論素顏、日常上班或約會都適合，顯氣色又好駕馭。

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀推出完整6大紅棕色「小黑方」。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

從鐵鏽棕、濃焙紅茶、烤栗子等人氣夯色持續創造唇彩話題的植村秀，今年秋冬更搶先引領大勢唇妝「木質棕紅色」潮流，不僅「小黑方」無色限唇膏的人氣熱賣色#BR784就是掀起小紅書、各大美妝版一片好評熱議的絕美棕紅色代表，近日更推出2款全新色選，讓小黑方唇膏家族共擁有6大棕紅美色。

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀 無色限釉光精油唇膏，#BR783，NT$1,050。

全新色號#BR783是帶著溫暖色調的茶調棕紅色，薄擦是日雜感的自然紅暈血色，厚塗則有濃郁茶色感，搭配融入山茶花精油的「釉光」質地，保濕顯色，又有滿滿女人味。

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀 無色限釉光精油唇膏，#OR598，NT$1,050。

第2款新色號#OR598是融入點黃調的糖釀柿紅色，一擦瞬間提亮膚色，活力感十足。薄擦就是日本超紅的「南瓜色」，厚擦則讓紅調更明顯，可愛、性感或日常妝容都能完美搭配。

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲植村秀 無色限極霧保濕唇膏，#BR784，NT$1,050。

PTT、Dcard美妝版熱搜的經典「木質棕紅」，濃郁山楂紅木色，比正紅色更溫暖、比土棕色更顯白，一擦顯氣勢，也是植村秀2020最熱賣的冠軍色號。

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼植村秀6大棕紅色唇膏。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲由左至右為#RD163、#174、#OR590。（圖／品牌提供）

猶如紅莓果泥的極霧保濕脣膏#RD163是暖調「紅莓木棕紅」，優雅又性感；極物保濕脣膏#RD174是濃郁的櫻桃木質調，薄擦就有溫柔氣質；斷光水潤唇膏#OR590則是網上瘋傳的「糖漬蕃茄色」，一擦顯白的茄紅色，各種場合都適合。

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