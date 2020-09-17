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小鬼潮牌AES官網剩6樣商品進入「無限期店休」　新品牌未公開先離開

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記者王則絲／台北報導

小鬼（黃鴻升）16日時被發現於北投住家猝逝，面對此噩耗無論是身邊親朋好友還是粉絲們都難以接受，而由小鬼創立逾12年的潮牌「AES Evolution Studio」更是於悲慟哀悼：「AES是鬼哥唯一留下來，可以繼續傳承的精神。」表示AES還會持續運作，但由於待處理事項繁多，實體店面將進入「無限期店休」，而網路商城的部分目前已僅僅剩下6件商品，持續提供運送服務。

AES於官方平台貼出哀悼文章，悲痛表示：「AES 2020 A/W 是鬼哥參與設計，聯名等等企劃的最後一季，還有一些秘密計劃發表等等.....」也同時透露：「鬼哥是一個待人非常親切，跟員工們很多溝通交流，很多很有創意的想法，以及很多龜毛的堅持，我們12年一起共同成長，而 AES 是鬼哥唯一留下來，可以繼續傳承的精神。」令粉絲們心痛不已，紛紛留言表示支持：「繼續支持，aes精神永遠不滅」、「AES讓我們能一直想念他」，甚至有網友敲碗希望能推出鬼哥紀念款商品。

▲小鬼AES。（圖／翻攝自IG、官網）

▲AES官網商品僅剩不多。（圖／翻攝自官網）

事發之前AES原先已在進行換季折扣出清，眾多商品都是售完為止，而目前官網只剩下6件商品可以購買，包括先前與百威啤酒推出的聯名背包、春夏款短褲、杜蕾斯聯名雨傘以及鉛筆盒，2020秋冬系列則尚未發售。

▲小鬼AES。（圖／翻攝自IG、官網）

▲小鬼先前出席adidas Originals新鞋款活動。（圖／記者王則絲攝）

小鬼先前於8／18日時出席adidas品牌活動，除宣布本預計於年底發佈新專輯，還首度曝光主理潮牌AES將推出全新支線品牌，名為「禁果」，簡稱為「FF（Forbidden Fruit）」，小鬼更表示最快會於10、11月和大家見面，而在新品牌尚未正式公開之前人已先走一步，令人錯愕，目前尚不確定後續發展。

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關鍵字：

小鬼, 黃鴻升, AES, 潮牌, AES進化吧, AES Evolution Studio
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