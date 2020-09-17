RIMOWA正式回歸台灣首間店位置曝光！最快年底前登場

記者王則絲／台北報導

德國精品行李箱品牌RIMOWA自從2018年11月底全台收店後，如今已缺席台灣市場將近兩年，去年宣布由新代理商美之心（MINOSHIN）接手，今年七月則先行在台北內湖洲子街打造維修中心，為回歸台灣打頭陣。近日RIMOWA終於確定重返台灣，首間店址將落在台北信義區BELLAVITA，預計於10月底、11月左右正式開幕！

▲RIMOWA先前的仁愛創始店。（圖／翻攝自官網）

RIMOWA的經典外型與著名的耐用實用度，讓它立足行李箱界霸主地位，是許多需要頻繁飛行的明星、藝人心頭好行李箱品牌，近年來積極與許多品牌展開合作，包括潮牌Supreme、Off-White、精品品牌FENDI、DIOR⋯⋯等等，加上不斷推陳出新的新色調，成功開啟年輕客群，但是對於台灣的民眾來說非常難買到。

雖然官方還沒有發佈正式消息，但是已經可以在BELLAVITA百貨圍籬現場看見RIMOWA「新店即將開幕」的字樣，位於高端精品雲集的一樓，全新店面大小為70平方米（約21坪多），確切開幕日期、商品資訊，品牌將在不久後舉行記者會和大家說明。

▲許多國內外明星們都愛用RIMOWA行李箱。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲RIMOWA推出許多新顏色款式行李箱。（圖／翻攝自IG@rimowa）

而在RIMOWA暫別台灣的期間，其他品牌也趁機進駐台灣搶攻高端行李箱市場，包括以飾品、居家生活用品聞名的丹麥知名品牌GEORG JENSEN（喬治傑生），於2019年初推出了全新的行李箱系列在台灣開賣；以及義大利行李箱品牌FPM，有著「行李箱界愛馬仕」稱號，也於2019年登台，高品質與設計感擁有一票支持者。

▲Georg Jensen INFINITY行李箱。（圖／品牌提供）

▲陳妤也曾示範過使用FPM行李箱。（圖／記者黃克翔攝）