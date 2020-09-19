愛吃泡芙一定要筆記！珍奶口味、10元佛心價　全台排隊名店必訪

你最愛的甜點是什麼？泡芙的魅力不能不知道，全台前十名的排隊泡芙哪間你還沒吃過？

TOP 10／石原省太郎

彰化縣/雲林縣

主打10元NG泡芙的石原省太郎！這裡的NG不是瑕疵，而是New Good的縮寫，意思是新鮮又好吃！現場購買、現場灌餡，價格皆百元有找！甜的、鹹的各式甜點樣樣都有，內用還提供免費紅茶無限暢飲哦！

▲（圖／美食客豆｜台中美食提供）

TOP 9／品。好乳酪蛋糕

台北市／桃園市／台南市／高雄市

餡料填滿滿的乳酪泡芙，口味濃郁吃得出真材實料！新推出的北海道霜淇淋泡芙值得一試，選用北海道四葉乳酪製作，冰涼又充滿香醇奶香！除了泡芙，重乳酪蛋糕也很受歡迎！高雄總店環境相當舒適宜人，是間絕佳的下午茶好去處之一！

▲（圖／美食客abouteat美食日記提供）

TOP 8／日月香蛋糕店

新北市

新莊的名店「日月香蛋糕」，菠蘿泡芙外皮香酥，內餡鮮奶油香濃卻不甜膩，帶點草莓的酸甜滋味！一顆不到35元的高CP值！還有不定期的快閃餐車，雙北、桃園及新竹地區都有販售，餐車販售的價格為門市的八折！記得關注店家粉絲專頁！

▲（圖／美食客ChiaChi提供）

TOP 7／BEARD PAPA’S 日式泡芙工坊

台北市／新北市／桃園市／台中市

在中部及北部有多間分店的日式泡芙工坊，販售外皮鬆軟的日式泡芙、酥脆口感的菠蘿泡芙、甜甜圈造型泡芙與棒狀泡芙，給喜愛不同口感的顧客多種選擇！不定期推出新口味，一口咬下即爆出的餡料讓人想不斷回購！

▲（圖／美食客安安提供）

TOP 6／人性甜點

台北市

酥脆泡芙外皮搭上甜甜的芒果丁及微酸的芒果慕斯，不甜膩的完美搭配！特濃珍珠鮮奶茶也是人氣口味，珍珠吃起來軟Q帶著淡淡的甜味，鮮奶茶醬的濃濃茶味讓人一口接一口！

▲（圖／美食客咻提供）

TOP 5／貓尾巴麵包店

嘉義市

號稱嘉義最強的泡芙，每每出爐必被秒殺！不只泡芙，貓尾包麵包店裡的豐富品項也是晚來就買不到啦！最便宜的原味泡芙只要35元，口味多種先搶先贏！貼心建議平日來比較容易買到泡芙哦！

▲（圖／美食客艾瑪吃喝玩樂提供）

TOP 4／猜心泡芙

高雄市

一顆顆烤好的飽滿泡芙等待客人上門，購買時填入每天不同的餡料！超酥脆外皮及特色內餡吸引許多客人在開店前就來乖乖排隊，親切的店員招呼聲也是猜心泡芙的特色之一！不定期快閃到北部，北部的朋友們記得關注店家粉絲專頁呦！

▲（圖／美食客wen提供）

TOP 3／樹‧GO EAT

高雄市

高雄的排隊泡芙還有這一間！手心大小的泡芙多吃幾顆也不會有負擔！外皮介於脆與軟之間，必吃珍奶口味！配合不同季節跟節日會推出新口味！購買滿四顆就有烤箱造型的手提盒，光是提著它心情就很好！

▲（圖／美食客Chuyi提供）

TOP 2／旅禾 泡芙之家

台中市

摩艾裡頭裝著清爽解膩的冬瓜檸檬好吸睛！旅禾的平價泡芙有著酥脆外皮及多種口味，買回家冰冷凍庫又是一番風味，超適合當伴手禮！店內也有販售其他蛋糕點心，店員動作俐落，排隊時間不長。

▲（圖／美食客童童提供）

TOP 1／KACHI泡芙

台中市

位於逢甲夜市的超人氣泡芙攤位，在一中商圈也有分店囉！一顆只要50元的超大顆酥脆泡芙，內餡填滿滿後撒上糖粉現場炙燒！建議兩人分食，不然吃完泡芙就吃不下其他美食啦！

▲（圖／美食客米普昕台中食記提供）

圖、文／MENU美食誌

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