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老店就是不一樣！月餅、鳳梨酥甜而不膩　中秋送這10家最有面子

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中秋又要到了啊！金黃酥香的鳳梨酥、濕潤扎實的月餅，傳統的、創新的，你今年要選擇哪一家呢？

李鵠餅店
基隆／仁愛區

基隆最知名的百年老店！李鵠餅店最有名的是鳳梨酥，外皮薄酥，裡面使用冬瓜餡，甜度剛好不過膩，除此之外還有綠豆沙餅、咖哩酥、蛋黃酥、太陽餅、檸檬蛋糕。

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Meow提供）

佳德糕餅
台北／松山區

台北第一屆原味鳳梨酥金賞獎冠軍、台北市政府頒發最佳好禮名店，讓佳德聲名大噪！採用「黃金比例」製作，外皮酥香、內餡細緻還吃得到綿綿鳳梨纖維，外國觀光客也愛！

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Charlie Chang提供）

小潘蛋糕坊
新北／板橋區

每到中秋節必排隊！鳳凰酥有分裸裝和單顆包裝，內行人都會買裸裝的，打開後香氣撲鼻，微甜的冬瓜和微鹹的蛋黃融合得剛剛好，讓人一口接一口！

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客SAGA提供）

王師父餅鋪
新北／永和區

王師父的招牌商品是改良傳統蛋黃酥的後「金月娘」，細緻的綠豆沙包覆著蛋黃，咬下去散發濃濃奶香味，口感綿密，吃起來鹹甜鹹甜的。

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客粉兒提供）

俊美食品
台中／西屯區

說到台中鳳梨酥，就會想到俊美！沒有太陽堂的知名度但台中人都知道！鳳梨酥外皮鬆香酥脆帶著濃郁奶香，內餡甜而不膩，另外松子酥也是招牌人氣商品！

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Hui Shin Kao提供）

老雪花齋
台中／豐原區

雪花齋經典的「雪花月餅」就是俗稱的綠豆椪，以綠豆沙加上絞碎的肥肉，拌入紅蔥、麻仁、鹽，經過多次改良後較符合現代人的口味。

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Kate.提供）

社口犁記餅店
台中／神岡區

一顆顆綠豆椪排排好，外層餅皮酥鬆、層層分明，內餡是綠豆沙＋滷肉＋紅蔥頭，香氣十足，不會過甜也不會過油，屬於傳統口味的月餅。

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客貓痴人生提供）

不二坊蛋黃酥
彰化／彰化市

這家應該沒有人不知道吧！每年中秋節前一個月就開始在排隊的蛋黃酥！剛出爐的最好吃！外皮偏薄，內餡蛋黃呈現半融狀態，蛋香味明顯。

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客貪吃濃提供）

玉珍齋
彰化／鹿港鎮

鹿港老街必買伴手禮！以紮實古法烘焙，酥餅香氣十足，其中「奶油酥餅」是人氣商品！有大小塊之分，大塊餅皮較薄，吃起來較甜、小塊餅皮較厚，吃起來較香。

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

微熱山丘
南投／南投市

微熱山丘是台灣知名伴手禮，鳳梨酥使用土鳳梨做為內餡，吃起來酸甜酸甜，還吃得到鳳梨纖維！現在還有推出蘋果酥！

▲月餅推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客黏食汪提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 中秋節, 佳德, 小潘, 微熱山丘, 月餅, 李鵠餅店, 犁記, 玉珍齋, 王師父, 禮盒, 雪花齋, 鳳梨酥, 不二坊, 不二家, 綠豆椪
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