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跟網紅徐琁學初秋穿搭！風衣、西裝外套　四樣單品換季必備

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文／Dappei

徐風微微的日子已經到來，一眨眼大家最喜愛的初秋又上線了！雖然這幾年因為氣候問題，台灣逐漸冷的越來越晚，但仍然有不少品牌已經悄悄地換季。許多人總是抱著天氣還正熱，準備秋裝時候未到的心態，不過等到秋天真的來臨，你理想中屬於秋裝的單品卻早就被那些未雨綢繆的人銷售一空了！今年我們一起跟著網紅界的「經濟部長」徐琁 COS 走在最前端，不要再錯過這些「初秋必備單品」吧！

風衣

如果說冬天是屬於大衣的季節，那麼秋天絕對就是展現風衣的最佳時機！比一般棉質外套更能遮風避雨，卻不如毛料外套般厚重顯腫，無論內搭洋裝或是薄上衣搭牛仔褲都格外適合！而且透過風衣與內裡的層層堆疊，原先單調的服飾不但在視覺上變得豐富，隱約中更透露出一股無形的氣勢，今年秋天就跟 COS 一起走到哪都帶著一股秋風吧！

西裝外套

在這一兩年人手一件的西裝外套，在最適合它的季節怎麼可以錯過呢！俗話說：「女人的衣櫥永遠少一件衣服」，如果你覺得基礎款的西裝外套你都已經有了，那麼今年秋天就找點與眾不同的吧！無論是拼色的款式，又或者不規則的剪裁設計，甚至像 COS 將一件最基本的西裝外套繫上皮帶，即便西裝外套現在人手一件，走在路上你依舊特別顯眼！

針織上衣

說到必備的初秋服飾，長青款「針織單品」當然不能錯過！然而由於近幾年的秋天時常忽冷忽熱，許多朋友們總是為外出該如何兼顧溫差與搭配而煩惱，這時跟著我們經濟部長COS 穿搭就沒有錯了！原先單穿可能會因為天氣意外炎熱而不停流汗的針織上衣， 選擇以披肩的方式作搭配，不但給人多了點俏皮感，遇到天氣忽然轉冷甚至可以立即保暖，如此一舉兩得的搭配技巧，今年秋天你一定要學起來！

▲徐琁的初秋穿搭。（圖／dappei提供）

皮靴

棉質與皮質看似只是材質上的區別，實際在視覺上也有相當明顯的差異。即便全身上下都依然穿著春夏的服飾，然而底下若搭一雙皮靴，仍舊在無意間透露出一絲秋冬的氛圍。隨著 COS 的皮靴穿搭中不難看出其的百搭性，最能凸顯比例的莫過於中筒靴，無論是褲裝的搭配，又或者裙裝並露出一點小腿，皆能在視覺上拉長比例，營造帥氣又性感的效果。趕快趁著秋裝才悄悄上市，先買下一雙最百搭的皮靴走過一整個秋冬吧！

▲徐琁的初秋穿搭。（圖／dappei提供）

▲徐琁的初秋穿搭。（圖／dappei提供）

▲徐琁的初秋穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

你是否也曾經因為考量氣候未到而意外錯過購買秋裝的最佳時機？今年秋天我們一起跟著「經濟部長」徐琁的初秋穿搭，比別人搶先一步把以上必備單品都準備好，等到秋天一來，最時尚的朋友就是你了！

文字編輯：Morning / 圖片來源：IG@cos55555

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