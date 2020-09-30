浪漫「法式鮑伯頭」大流行　5款短髮標準範本好整理、更輕鬆

俏麗的女生短髮，應該就是各式各樣的鮑伯（Bob）頭，傳統Bob頭呈現線條齊整俐落甚至一絲不苟，但是，2020年最大的髮型趨勢，卻是浪漫版本的法式Bob。來看看法國女孩如何利用剪裁作出簡潔的French Bob。

倪萱髮藝設計師Joe說：「經典的英式BOb髮型最重要的特色就是像現代建築物般，有著流線的結構及高度張力的視覺效應，給人的感覺就是乾淨俐落的輪廓。而法式Bob髮型，反而是有著強烈的立體感，並多了有順序、不規則的裁剪線條，給人的感覺是充滿張力且具有柔和感。」

法式鮑伯French Bob的特色



如果直接就法語來看Bob這兩個字，意思就是指頭髮到下巴，或是嘴巴的長度，但是所謂的French Bob法式鮑伯頭，卻非一絲不苟的筆直，而是一種輕鬆自在的短髮，甚至，在外觀上看來，可能會有一點點不完美的樣子。髮型師Luke Hershesons說：「法式鮑伯是要製造出一種完美的切割效果，甚至要做出一種低維護性的效果，意思是說，不用刻意吹整，就可以出門。」這就是法國女孩最愛的短髮標準。

法式鮑伯的活潑感



Hershesons說：「髮型師都讓法式Bob的髮尾呈現出『破損（或是誇張一點型形容是被狗啃）』的樣子，看起來好像是用都刀叉隨意切割出來的效果，甚至不像是專業的髮型師剪出來的效果。」傳統的Bob會想要創造出一種A Line的齊整剪裁，但法式Bob則是將髮尾用削或是創造出打薄的層次效果，讓即便是是短髮，也可以產生自然的律動效果。

法式鮑伯French Bob適合誰



這還用問，它當然適合所有年齡、臉型和髮質，只要是髮型師能夠夠過不同剪髮技巧，法式Bob適合所有人。然後，你只需要利用一種產品，就可以維持這樣美麗浪漫的法式Bob，那就是任何能撫平頭髮毛燥的護髮油。浪漫的法式Bob，可以被稱為Frob，自創出自己的新風格。

1.髮尾內灣



Emma Corrin的短髮內灣Bob，學生氣息濃厚，齊整的長度卻帶有微彎感，利用隨手撥的效果，就可以有簡單的性感呈現。除了作出向內微彎，也可以試試髮尾向外俏的微濕效果。

▲（圖／IG@Emma Corrin）

2.髮尾削薄



髮尾刻意修理打薄，自然內縮進去。髮尾的不齊整，像是被片削的隨興。



挑長夾像在踩地雷，收納設計好的不一定有喜歡的配色，甚至選不到幸運招財色，只能忍痛放棄？Story Leather訂製長夾霸氣推出1600多種配色，將高級訂製服概念貫穿皮夾設計，正如同時尚穿搭自己決定，訂製長夾不只能自行設計內外皮革顏色，還能烙上自己的名字，讓你的長夾成為世界上絕無僅有的珍稀精品，展現獨特品味！

▲（圖／IG@Kaiagerber）



3. 隨意微捲

隨興的彎度，像是自然捲，又像是燙捲了要變直的過渡期，不用精心梳理就可以出門，即便是有點毛躁感，也覺得很性感。

▲（圖／IG@@cata taylor）

4.短而參差不齊的美

完全是隨興的切割感，短到後頸下方，側旁分可以增加性感指數。

▲（圖／IG@@Hannah）



5.不同年齡有不同美感



法式鮑伯French Bob，真的適合不同風格的女性，長瀏海、短齊瀏海，都能讓法式浪漫表現無遺。

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。