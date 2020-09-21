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比吐司更吸睛！「貓咪迷你起司塔」新登場　塗滿果醬顏值升級　

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@neko_cheese_、felissimo.co.jp

日本的「貓咪吐司」（ねこねこ食パン NEKO NEKO SHOKUPAN）因為可愛造型在網路上爆紅，九月更來台開設快閃店，引發排隊搶購潮。而在日本他們的姐妹品牌「貓咪起司蛋糕」（ねこねこチーズケーキ）則推出了全新的「貓咪果醬起司塔」，上面塗了顏色鮮豔的果醬顏值更升級，貓奴們看了超心動！

▲貓咪果醬起司塔。（圖／翻攝自twitter@neko_cheese_）

「貓咪果醬起司塔」外觀一樣是貓頭造型，起司塔本身使用法國布里起司製作，味道香醇濃郁，綿密的內餡配上酥脆派皮，口感層次很豐富。不同於基本款蛋糕，這次的新品做成迷你尺寸，吃起來沒負擔、不怕膩，上面塗了滿滿的果醬增添風味，共有奇異果、芒果、草莓、藍莓四種口味，繽紛的顏色整個美翻，看了更捨不得吃。這款甜點9月22日會在日本的店鋪上市。

▲貓咪果醬起司塔。（圖／翻攝自twitter@neko_cheese_）

▲貓咪果醬起司塔。（圖／翻攝自twitter@neko_cheese_）

▲「貓咪果醬起司塔」一盒四種口味，售價1,100日圓不含稅（約台幣305元）。

另外，日本的「貓咪吐司」9月15日至10月31日，也會推出兩款期間限定的新口味吐司，一款是全黑的貓臉，另一款是上半部黑色、下半部白色的三色貓造型，黑黑的色澤是用巧克力製成，吐司多了苦甜巧克力味，吃起來更誘人，這款售價780日圓（約台幣216元）。

▲貓咪果醬起司塔。（圖／翻攝自twitter@neko_cheese_）

▲貓咪果醬起司塔。（圖／翻攝自twitter@neko_cheese_）

對貓咪造型沒有抵抗力的話，也可以看看日本雜貨品牌Felissimo推出的「貓咪收納袋」，這款商品做成貓塞進紙箱的樣子，連擠出來的肥肚肚都神還原，拉鍊打開容量超大，可以當衛生紙盒，也可以裝文具等東西，這系列共有三種不同花色，每一款都Q爆。收納袋售價2,632日圓（約台幣731元）。

▲貓咪果醬起司塔。（圖／翻攝自twitter@neko_cheese_）

▲貓咪果醬起司塔。（圖／翻攝自twitter@neko_cheese_）

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關鍵字：

貓咪, 貓奴, 貓頭, 貓咪造型, 蛋糕, 日本, 東京, 甜點, 水果塔
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