瘦子背部刺青圖案撞Hublot錶　踏進精品世界當見習

▲嘻哈歌手瘦子示範Hublot Big Bang Unico Sang Bleu II 墨白計時碼錶鈦金屬錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

嘻哈歌手瘦子今出席Hublot（宇舶錶）微風廣場快閃店活動，示範年度新錶Big Bang Sang Bleu II墨白計時碼錶鈦金屬款，結合刺青圖騰的設計與熱愛刺青藝術的瘦子很合拍，他透露身上有4處大片刺青，當中背部仍在進行中，巧合的是身上幾何圖案與錶款上的裝飾很相似，讓他忍不住一看再看，是否想入手？他說：「我來學習的。」

▲瘦子將出席Hublot活動當見習。（圖／Hublot提供，以下同）

瘦子坦言很容易掉東西，很怕把名貴的錶丟了，只有在重要場合才會搭配腕錶，對名錶世界仍在了解中，但他倒是懂得欣賞外型設計。Hublot從2016年開始與Sang Bleu刺青工坊合作，將刺青藝術從面盤一路延伸至錶殼，年初於杜拜發表Big Bang Sang Bleu II墨藍計時碼錶，秋冬走向黑白色系，打造全黑與墨白兩款計時碼錶，六邊形、菱形與三角形在圓形立體空間內交錯，看似複雜又極為和諧，正是迷人之處。

▲Hublot Big Bang Unico Sang Bleu II 墨白計時碼錶鈦金屬款，782,000元。



▲Hublot Big Bang Unico Sang Bleu II 墨白計時碼錶皇金款，1,469,000元。

經典不敗的黑白色調，也在Zenith DEFY EL PRIMERO 21腕錶上呈現，以黑色啞光微噴砂陶瓷錶殼搭配白色陶瓷錶圈，而面盤上白色百分之一秒刻度與30分鐘計時盤好似懸浮於黑色機芯之上，視覺效果強烈，配上覆有白色CORDURA織物效果的黑色橡膠錶帶，展現時尚感。

▲Zenith黑白色調的DEFY EL PRIMERO 21腕錶，446,700元。（圖／Zenith提供）



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