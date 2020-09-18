小腿粗不敢穿短褲？5種蜜糖單品遮肉超有效　輕鬆讓蘿蔔隱形

文／Dappei

女生永遠可以找出對身材不滿意的一萬個理由，除了梨形身材，最惱人的莫過於粗壯的蘿蔔腿，就算每天睡前都賣力的按摩、抬腿但依舊頑固，拍照時也只能遮遮掩掩，但其實只要抓對穿衣技巧，縱使沒有修長鉛筆腿也可以修飾腿部線條，以下推薦 5 種蜜糖單品，讓你神不知鬼不覺的隱藏小腿肚！

寬褲

寬褲是不挑人的友善單品，無論哪種身型都適穿而且非常百搭，可以從鹽系穿到個性。另外，選擇落地款式還能拉長腿部比例，夏天則可以選擇棉麻材質，即使穿長褲卻能保有涼爽舒適感。

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西裝褲

西裝褲可以選擇硬挺布料，如此便不易顯現腿部實際線條，加上高腰設計營造胸部以下都是腿的錯覺，輕鬆隱藏肉肉腿，不管上班、約會都少不了西裝褲穿搭，辦公室穿出正式感，約會又能營造俐落、知性風格。

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長裙

長度落在小腿肚以下的長裙，可以適當遮蓋小腿，垂直感也能使露出的線條更加纖細。另外，材質及顏色的選擇都會改變穿搭的風格，像是棉麻質料抑或格紋西裝布料，呈現的輕盈感和成熟度就會有所不同。

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喇叭褲

近來喇叭褲又強勢回歸成為必備修身褲款，上窄下寬設計絕對是小腿粗女孩的福音，大腿的窄管線條能夠凸顯大腿的纖細，展現成熟韻味，而膝蓋以下逐漸變寬的喇吧褲型又成功隱形粗壯小腿。

開衩褲、裙

開衩設計的下身單品讓穿搭多了點小變化，也不會使人直盯著小腿不放，不像短褲、短裙大方露腿，反而有種若隱若現的微辛感。垂直延伸的效果也會讓人忽略我們無時無刻在意的蘿蔔腿。

Dappei 結語：

沒有夢寐以求的鉛筆腿，每次拍照都要喬半天！穿短褲避開高筒鞋和長襪地雷是常識，接著學會這幾招心機隱藏術，出門再也不用這麼累人！相信你也能從中摸索出自己的一套穿搭風格。

實習編輯：Freya/ 圖片來源：IG＠_jhjh_55、＠kimehwa、＠pouvoir.b、＠_seonhye、＠ji___silver、＠gyoe_re​、＠frombeginning_​

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